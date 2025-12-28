ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे शाकाहारी खाद्य पदार्थ, लाखों में लगती है इनकी कीमत

खान-पान महज पेट भरने का जरिया ही नहीं रह गया है। आज के समय में यह विलासिता का प्रतीक भी बन गया है। बाजार में कई ऐसे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत महंगी गाड़ियों से भी ज्यादा है। आज के लेख में हम आपको ऐसे ही दुनिया के 5 सबसे महंगे शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे। इनकी कीमत लाखों तक जाती है और ये बेहद दुर्लभ भी होते हैं।

#1 पेरी बाली शहद पेरी बाली एक बहुत ही दुर्लभ और महंगा शहद है, जो तुर्की में ही पाया जाता है। इसे लोग 'फेरी शहद' और 'एलफिश शहद' नाम से भी जानते हैं। यह उत्तरी-पूर्वी तुर्की में सारिकाईर दागी पहाड़ों से उत्पन्न होता है। यह बेहद दुर्लभ शहद एक खास गुफा के अंदर से इकट्ठा किया जाता है और इसे बनाने का कोई तरीका नहीं है। ऐसे में इसकी कीमत बढ़ना लाजमी है, जो 47 लाख से लेकर 79 लाख तक हो सकती है।

#2 सफेद अल्बा ट्रफल सफेद अल्बा ट्रफल एक बहुत दुर्लभ और कीमती फंगस है। यह इटली के चुनिंदा इलाकों में पतझड़ और सर्दी के मौसम के दौरान ही पाया जाता है। इन ट्रफल की खेती नहीं की जा सकती है और ये कुछ खास पेड़ों के नीचे ही पाए जाते हैं। इनकी कीमत 3.70 से लेकर 4.23 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक जा सकती है। इसकी खुशबु और स्वाद लहसुन, चीज और मिट्टी जैसा होता है, जिस वजह से इसकी इतनी मांग है।

#3 मात्सुताके मशरूम आपने मशरूम तो कई प्रकार के खाए होंगे, लेकिन मात्सुताके मशरूम खरीदने के लिए आपको काफी पैसे जोड़ने होंगे। ये मशरूम अपनी खास सुगंध के लिए प्रसिद्ध हैं, जो देवदार, दालचीनी और मसालों जैसी लगती है। ये खास किस्म के देवदार के पेड़ों के नीचे ही पाए जाते हैं और इनकी खेती नहीं की जा सकती। इन कारणों के चलते ही एक किलो मात्सुताके मशरूम 75 हजार से 1.5 लाख रुपये के बीच बिकते हैं।

#4 केसर दुनिया का सबसे महंगा मसाला भारत के खान-पान का अहम हिस्सा रहता है। हम बात कर रहे हैं केसर की, जो क्रोकस सैटिवस फूल के लाल रंग के धागे होते हैं। इसकी कीमत ज्यादा इसलिए है, क्योंकि इसकी कटाई में बहुत मेहनत लगती है और छोटे-छोटे धागों को हाथ से तोड़ना पड़ता है। इसे 'लाल सोना' भी कहा जाता है, क्योंकि एक किलो केसर लगभग 3 लाख रुपये में मिलता है।