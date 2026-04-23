भारत की 5 सबसे खूबसूरत नदियां, एक बार जरूर करें रुख

भारत की नदियां न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती हैं, बल्कि वे देश की सांस्कृतिक धरोहर का भी अहम हिस्सा हैं। इन नदियों के किनारे बसे गांव और शहर अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों के लिए मशहूर हैं। यहां की नदियां न केवल पानी का स्रोत हैं, बल्कि ये जीवन का आधार भी हैं। आइए आज हम आपको भारत की पांच सबसे खूबसूरत नदियों के बारे में बताते हैं, जहां एक बार जरूर जाना चाहिए।

#1 गंगा नदी गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यह नदी हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा नदी का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा किनारे स्नान करने आते हैं। वाराणसी, हरिद्वार और इलाहाबाद जैसे शहर गंगा के किनारे बसे हुए हैं। यहां कुंभ मेला और अर्धकुंभ मेला जैसे बड़े धार्मिक उत्सव होते हैं। गंगा नदी का पानी भी कई औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है।

#2 ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी असम, मेघालय, त्रिपुरा, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह नदी अपने विशाल झरनों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे गांवों में असमिया संस्कृति और परंपराओं का अनुभव किया जा सकता है। यहां की नदियों में नाव यात्रा करना एक अनोखा अनुभव है। ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी कई औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है।

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#3 यमुना नदी यमुना नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए यमुना नदी संगम में मिलती है। यमुना नदी अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यमुना नदी के किनारे बसे शहरों में दिल्ली, आगरा और मथुरा शामिल हैं। यहां ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारकों का नजारा भी देखा जा सकता है। यमुना नदी का जल भी कई औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है।

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#4 नर्मदा नदी गुजरात से निकलकर मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र तक जाने वाली नर्मदा नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नर्मदा नदी अपने घाटों और झरनों के लिए जानी जाती है। नर्मदा नदी के किनारे बसे शहरों में उज्जैन, महेश्वर और हल्दीगड़ी शामिल हैं। यहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी देखा जा सकता है। नर्मदा नदी का जल भी कई औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है।