स्लोवेनिया की 5 सबसे खूबसूरत झीलें, आपको एक बार जरूर करना चाहिए वहां का रुख

लेखन सयाली
Feb 28, 2026
04:41 pm
क्या है खबर?

स्लोवेनिया एक छोटा-सा यूरोपीय देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां की झीलें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इन झीलों का नीला पानी और हरे-भरे जंगल आसपास की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। स्लोवेनिया की झीलें न केवल देखने लायक हैं, बल्कि यहां के माहौल में एक खास शांति भी महसूस होती है। आइए स्लोवेनिया की कुछ सबसे खूबसूरत झीलों के बारे में जानते हैं।

#1

बलेड झील

बलेड झील स्लोवेनिया की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है। यह झील अपने छोटे से द्वीप और चर्च के कारण जानी जाती है। यहां आप नाव से द्वीप पर जा सकते हैं और चर्च देख सकते हैं। इस झील के किनारे पर स्थित बलेड का किला भी एक प्रमुख आकर्षण है, जहां से पूरे क्षेत्र का नजारा देखा जा सकता है। सर्दियों में यह झील जम जाती है, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है।

#2

भोहींज झील

भोहींज झील स्लोवेनिया की सबसे बड़ी झील है, जो त्रिग्लाव नेशनल पार्क में स्थित है। यह झील अपने शांत पानी और चारों ओर हरे-भरे जंगलों के लिए जानी जाती है। भोहींज झील गर्मियों में तैराकी के लिए आदर्श होती है और सर्दियों में यहां बर्फ पर फिसलने का आनंद लिया जा सकता है। इस झील के आसपास कई पैदल यात्रा मार्ग भी हैं, जो प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं।

#3

क्रंस्का गोरा झील

क्रंस्का गोरा झील स्लोवेनिया की सबसे ऊंची झील है, जो पहाड़ों के बीच स्थित है। यह झील अपने ठंडे पानी और साफ वातावरण के लिए जानी जाती है। यहां आकर आप पैदल यात्रा कर सकते हैं या बस शांत माहौल का आनंद ले सकते हैं। यह झील सर्दियों में बर्फ से ढकी रहती है, जो इसे और भी खूबसूरत बना देती है। यहां का प्राकृतिक दृश्य देखने लायक है, जो पर्यटकों के मन में बस जाता है।

#4

पीवल्क झील

पीवल्क झील स्लोवेनिया की एक अनोखी झील है, जो अपने रंग-बिरंगे पानी के कारण मशहूर है। यह झील गर्मियों में नीले और सर्दियों में हरे रंग की दिखती है। पीवल्क झील आसपास के पहाड़ों से घिरी हुई है, जो इसके दृश्य को और भी आकर्षक बनाते हैं। यहां आकर आप पिकनिक मना सकते हैं या बस शांत माहौल का आनंद ले सकते हैं। यह झील प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है।

#5

व्रस्को झील

व्रस्को झील एक छोटी-सी मगर बेहद खूबसूरत झील है, जो स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहां आकर आप पिकनिक मना सकते हैं या बस शांत माहौल का आनंद ले सकते हैं। यह झील प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है और इसका नजारा आखों में बस जाता है। इन सभी झीलों में जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता, जिससे ये यात्रा करने वालों के लिए सुविधाजनक बनती हैं।

