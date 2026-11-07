बेसन के लड्डू बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, नहीं तो हो जाएंगे सख्त
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम आते ही कई लोग तरह-तरह की मिठाइयां बनाना पसंद करते हैं। ऐसे में बेसन के लड्डू भी एक लोकप्रिय मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। हालांकि, कई बार बेसन के लड्डू सख्त हो जाते हैं और उनका स्वाद बिगड़ जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे परहेज करके बेसन के लड्डू को नरम और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है।
#1
बेसन को ठीक से न भूनना
बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को धीमी आंच पर अच्छे से भूनना जरूरी है। अगर आप बेसन को ठीक से नहीं भूनते हैं तो लड्डू सख्त हो सकते हैं।
इसके अलावा बेसन को अधिक समय तक भूनने से भी बचें, क्योंकि इससे उसका स्वाद बिगड़ सकता है। सही तरीके से भुने हुए बेसन से लड्डू न केवल नरम बनते हैं, बल्कि उनका स्वाद भी बेहतरीन होता है।
#2
घी की मात्रा का ध्यान न रखना
बेसन के लड्डू बनाने के लिए घी की मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप कम घी डालते हैं तो लड्डू सख्त हो सकते हैं और उनका स्वाद भी अच्छा नहीं रहेगा।
वहीं, अगर अधिक घी डालते हैं तो लड्डू चिपचिपे हो सकते हैं और उनका स्वाद भी बिगड़ सकता है। इसलिए, सही मात्रा में घी डालें, ताकि लड्डू नरम और स्वादिष्ट बने।
इसके अलावा घी को अच्छे से गर्म करके इस्तेमाल करें।
#3
चीनी का सही अनुपात न रखना
बेसन के लड्डू बनाने के लिए चीनी का सही अनुपात बहुत जरूरी है। अगर आप अधिक चीनी डालते हैं तो लड्डू सख्त हो सकते हैं और उनका स्वाद भी बिगड़ सकता है।
वहीं, कम चीनी डालने से लड्डू का स्वाद फीका हो सकता है। हमेशा एक संतुलित मात्रा में चीनी डालें, ताकि लड्डू न केवल नरम बने, बल्कि उनका स्वाद भी बेहतरीन हो।
इसके अलावा चीनी को अच्छी तरह मिलाएं, ताकि वह पूरी तरह घुल जाए।
#4
पानी या दूध का उपयोग
कुछ लोग बेसन के लड्डू बनाने के दौरान पानी या दूध का उपयोग करते हैं, ताकि वह नरम बने, लेकिन इससे लड्डू सख्त हो जाते हैं। इसलिए, कभी भी पानी या दूध का उपयोग न करें, बल्कि केवल घी का इस्तेमाल करें।
इससे आपके लड्डू न केवल नरम बनेंगे, बल्कि उनका स्वाद भी बेहतरीन होगा। इसके अलावा घी से लड्डू में एक खास खुशबू भी आएगी, जो उन्हें और भी स्वादिष्ट बनाएगी।
#5
ठंडा न होने देना
लड्डू बनाने के बाद उन्हें ठंडा होने देना बहुत जरूरी है, ताकि वे अच्छी तरह जम सकें। गर्मा-गर्म लड्डू खाने से वे जल्दी टूट जाते हैं और उनका आकार बिगड़ जाता है।
ठंडे होने के बाद लड्डू अपना आकार बनाए रखते हैं और अधिक स्वादिष्ट होते हैं। इसके अलावा ठंडा होने से लड्डू में घी भी अच्छे से जम जाता है, जिससे उनका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है।