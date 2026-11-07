बेसन के लड्डू को नरम बनाना

बेसन के लड्डू बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, नहीं तो हो जाएंगे सख्त

लेखन सयाली 05:53 pm Nov 07, 202605:53 pm

क्या है खबर?

त्योहारों का मौसम आते ही कई लोग तरह-तरह की मिठाइयां बनाना पसंद करते हैं। ऐसे में बेसन के लड्डू भी एक लोकप्रिय मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। हालांकि, कई बार बेसन के लड्डू सख्त हो जाते हैं और उनका स्वाद बिगड़ जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे परहेज करके बेसन के लड्डू को नरम और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है।