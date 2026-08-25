जर्नलिंग करते समय न करें ये 5 गलतियां, वर्ना लगेगा एक भार जैसा काम
क्या है खबर?
जर्नलिंग एक ऐसा अभ्यास है, जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखित रूप में व्यक्त करने का मौका देता है। यह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि खुद को समझने का भी एक अहम तरीका है। हालांकि, कई लोग जर्नलिंग करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे यह एक बोझिल काम लगने लगता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो जर्नलिंग को कम प्रभावी बना सकती हैं।
#1
बहुत ज्यादा लिखना
जर्नलिंग करते समय बहुत ज्यादा लिखना एक आम गलती हो सकती है। जब आप बहुत सारी जानकारी लिखते हैं तो यह पढ़ने और समझने में मुश्किल हो जाता है।
इसके अलावा लंबे लेखन से आपका मन भी उचट सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करें और मुख्य बातें ही लिखें।
इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि आप अपने जर्नल को आसानी से पढ़ भी सकेंगे।
#2
नियमितता न रखना
जर्नलिंग का सबसे बड़ा फायदा तभी मिलता है जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं। कई लोग एक-2 दिन तो लिख लेते हैं, फिर किसी कारण से छोड़ देते हैं और फिर से शुरू करने में आलस्य करते हैं।
इससे आपका जर्नल अधूरा रह जाता है और इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए, खुद को अनुशासित रखें और हर दिन या सप्ताह में एक निश्चित समय पर जर्नलिंग करने की आदत डालें।
#3
एक ही विषय पर अटके रहना
जर्नलिंग करते समय कई बार हम एक ही विषय पर अटक जाते हैं और उसे बार-बार दोहराते रहते हैं। इससे न केवल हमारा लेखन उबाऊ हो जाता है, बल्कि नए विचारों को भी जगह नहीं मिलती।
बेहतर होगा कि आप अलग-अलग विषयों पर लिखें और अपने अनुभवों को विविधता दें। इससे आपका जर्नल न केवल रोचक बनेगा, बल्कि आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी और आप नए नजरिए से चीजों को देख पाएंगे।
#4
खुद को सीमित करना
कई लोग सोचते हैं कि उनका जर्नल केवल उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होना चाहिए, जबकि यह सही नहीं है। आप अपने जर्नल में किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, जैसे यात्रा, पढ़ाई, काम या यहां तक कि आपके सपने और आकांक्षाएं भी।
इससे आपका जर्नल अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण बनेगा। इसके अलावा आप अलग-अलग विषयों पर लिखकर नई चीजें सीख सकते हैं और अपने विचारों को विस्तृत रूप से व्यक्त कर सकते हैं।
#5
दूसरों से तुलना करना
जर्नलिंग करते समय दूसरों से तुलना करना एक बड़ी गलती हो सकती है। हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए आपकी यात्रा भी अलग होगी।
दूसरों की जर्नलिंग शैली या उनके अनुभवों से प्रेरणा लें, लेकिन अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेंगे।
इस तरह आप अपनी जर्नलिंग यात्रा को अधिक सकारात्मक और प्रेरणादायक बना सकते हैं।