जर्नलिंग से जुड़ी गलतियां

जर्नलिंग करते समय न करें ये 5 गलतियां, वर्ना लगेगा एक भार जैसा काम

लेखन सयाली 05:14 pm Aug 25, 202605:14 pm

क्या है खबर?

जर्नलिंग एक ऐसा अभ्यास है, जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखित रूप में व्यक्त करने का मौका देता है। यह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि खुद को समझने का भी एक अहम तरीका है। हालांकि, कई लोग जर्नलिंग करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे यह एक बोझिल काम लगने लगता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो जर्नलिंग को कम प्रभावी बना सकती हैं।