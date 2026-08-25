बैक्टीरिया संक्रमण का कारण बन सकती हैं ये 5 गलतियां, इन्हें करने से बचें

हाथों की सफाई का ख्याल न रखने से बैक्टीरिया के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। खासतौर से जब आप बाहर होते हैं तो आपके हाथ कई सतहों के संपर्क में आते हैं, जहां बैक्टीरिया हो सकते हैं।

इसलिए, बाहर से घर आने के बाद और खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साबुन और पानी से धोएं। यह आदत आपको संक्रमण से बचाने में मदद कर सकती है।

बाहर सैनिटाइजर इस्तेमाल करें।