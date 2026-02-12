बालकनी को सजाते समय न करें ये आम गलतियां, बिगड़ जाएगा उसका पूरा लुक

बालकनी घर का एक अहम हिस्सा होती है, जहां हम ताजगी भरे पल बिता सकते हैं। हालांकि, कई बार घर की सजावट से जुड़ी छोटी-छोटी गलतियों की वजह से बालकनी का पूरा लुक खराब हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको बालकनी सजाते समय नहीं करना चाहिए। इससे आपकी बालकनी हमेशा सुंदर और आकर्षक दिखेगी और ज्यादा भरी-भरी नहीं नजर आएगी।

#1 ज्यादा फर्नीचर रखना बालकनी में ज्यादा फर्नीचर रखने से बचना चाहिए। अगर आपकी बालकनी छोटी है तो उसमें भारी और बड़े फर्नीचर रखने से बचें। इससे न केवल जगह संकरी लगेगी, बल्कि वहां चलने-फिरने में भी दिक्कत होगी। इसके बजाय हल्के और छोटे फर्नीचर का चयन करें, जो आसानी से हटाए जा सकें और जगह को खुला महसूस करवाएं। फर्नीचर के रंग और डिजाइन भी ऐसे चुनें, जो बालकनी की सुंदरता को बढ़ाएं और उसे आरामदायक भी बनाएं।

#2 गहरे रंगों का चयन करना बालकनी के लिए गहरे रंगों का चयन करने से बचें। गहरे रंगों से बालकनी में रोशनी कम लगती है और यह उबाऊ महसूस होती है। इसके बजाय हल्के और चमकीले रंगों का चयन करें, जैसे सफेद, पीला या हल्का नीला। ये रंग न केवल रोशनी को बढ़ाते हैं, बल्कि आपके मन को भी खुश कर देते हैं। इसके अलावा हल्के रंगों से बालकनी खुली-खुली सी लगती है और उसमें ताजगी भरी रहती है।

#3 बहुत ज्यादा पौधे लगाना पौधे बालकनी को ताजगी और सुंदरता देते हैं, लेकिन उनकी अधिकता करने से बचना चाहिए। ज्यादा पौधे रखने से बालकनी में जगह कम लगती है और वह भरी-भरी दिखने लगती है। इसलिए, थोड़े ही पौधे रखें, जिनकी आसानी से देखभाल की जा सके और जो बालकनी की सुंदरता को भी बढ़ाएं। आप छोटे-छोटे गमलों में फूलों या हरी पत्तियों वाले पौधे रख सकते हैं, जो आपकी बालकनी को आकर्षक बनाएंगे और ताजगी भरेंगे।

#4 रोशनी का सही प्रबंधन न करना बालकनी में रोशनी का सही प्रबंधन करना जरूरी होता है। अगर आप उसमें पर्याप्त रोशनी नहीं रखेंगे तो आपकी सजावट बेकार हो जाएगी। इसलिए, प्राकृतिक रोशनी का पूरा उपयोग करें। साथ ही बालकनी में स्ट्रिंग या फेरी लाइट जैसी कुछ छोटी-छोटी लाइट जरूर लगाएं, जिससे शाम के समय आपकी बालकनी बहुत खूबसूरत दिखेगी। इसके अलावा रोशनी को सही तरह से फैलाने के लिए हल्के रंगों की दीवारें भी मदद कर सकती हैं।