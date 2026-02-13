पहली बार ट्रेकिंग करने जा रहे हैं तो न करें ये 5 आम गलतियां 

ट्रेकिंग एक रोमांचक गतिविधि है, जो आपको नई जगहों का अनुभव करने का मौका देती है और प्रकृति के बीच ले जाती है। इसमें पैदल चल कर पहाड़ी इलाकों की यात्रा करना शामिल होता है। अगर आप पहली बार ट्रेकिंग करने जा रहे हैं तो अनजाने में आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, जो आपकी यात्रा को मुश्किल बना सकती हैं। ऐसे में आपको ट्रेकिंग करते समय ये 5 आम गलतियां करने से बचना चाहिए।

#1 तैयारी न करना ट्रेकिंग से पहले तैयारी करना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना तैयारी के ही ट्रेकिंग के लिए निकल जाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसके लिए आपको अपनी शारीरिक क्षमता को सुधारना चाहिए और हल्की-फुल्की कसरत करनी चाहिए। इसके अलावा अपने साथ एक प्राथमिक चिकित्सा का सामान और जरूरी दवाइयां जरूर रखें। ये आपको किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रखेंगी। कंधे पर थोड़ा भार उठाकर चलने का भी अभ्यास करें।

#2 गलत कपड़े पहनना ट्रेकिंग करते समय सही कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। इस दौरान कई लोग गर्मी के टी-शर्ट और शॉर्ट्स जैसे कपड़े पहनने की गलती कर बैठते हैं। हालांकि, आपको ठंडे मौसम में गर्म कपड़े पहनने चाहिए और गर्मियों में थोड़े हल्के कपड़े पहनने चाहिए। इनमें आपको आरामदायक भी महसूस होगा और आप ठंड से भी सुरक्षित रह सकेंगे। इसके अलावा पानी और हवा से बचाने वाले कपड़े भी साथ रखें, ताकि आप मौसम की मार से सुरक्षित रहें।

Advertisement

#3 पानी की कमी होना ट्रेकिंग के दौरान पानी की कमी होना एक आम बात है। पानी आपके शरीर को तरोताजा रखता है और थकान को कम करता है, इसलिए हमेशा पर्याप्त मात्रा में पानी अपने साथ रखें। अगर आप किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो हर घंटे कम से कम 2 लीटर पानी पीने की कोशिश करें। इसके अलावा अपने साथ कुछ नमक और चीनी युक्त पेय भी रखें, ताकि शरीर में पानी की कमी न होने पाए।

Advertisement

#4 सही गाइड का चयन न करना पहली बार ट्रेकिंग करने वालों को एक अच्छा ट्रेक गाइड जरूर करना चाहिए। अगर आप पहली बार ट्रेकिंग कर रहे हैं तो अकेले जाने से बचें और एक अनुभवी गाइड के साथ जाएं, जो आपको रास्ता दिखा सके और आपकी मदद कर सके। इसके अलावा गाइड से पहले ही सभी जरूरी जानकारी ले लें, जैसे यात्रा का समय, दूरी और रुकने की जगह आदि, ताकि कोई परेशानी न हो। यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी यात्रा सुरक्षित और सुगम हो।