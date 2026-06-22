हेयर स्ट्रेटनर इस्तेमाल करते समय न करें ये गलतियां

हेयर स्ट्रेटनर इस्तेमाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, बालों को हो सकता है नुकसान

लेखन सयाली 05:47 pm Jun 22, 202605:47 pm

क्या है खबर?

बालों को सीधा करने के लिए हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करना आम बात है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से बालों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। हेयर स्ट्रेटनर से बालों की प्राकृतिक नमी चली जाती है और वे रूखे और बेजान दिखने लगते हैं। इसके अलावा इससे बालों की चमक भी खो जाती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते समय नहीं करनी चाहिए।