हेयर स्ट्रेटनर इस्तेमाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, बालों को हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
बालों को सीधा करने के लिए हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करना आम बात है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से बालों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। हेयर स्ट्रेटनर से बालों की प्राकृतिक नमी चली जाती है और वे रूखे और बेजान दिखने लगते हैं। इसके अलावा इससे बालों की चमक भी खो जाती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते समय नहीं करनी चाहिए।
#1
तापमान पर ध्यान न देना
हेयर स्ट्रेटनर का तापमान बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसे बहुत ज्यादा गर्म रखते हैं तो इससे आपके बाल जल सकते हैं और उनकी चमक खो सकती है। इससे बाल कमजोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। इसलिए, हमेशा मध्यम तापमान पर ही हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करें। इससे आपके बाल सुरक्षित रहेंगे और उनकी प्राकृतिक चमक बनी रहेगी। इसके लिए आप पहले थोड़े से बालों पर टेस्ट करें, ताकि आपको सही तापमान का पता चल सके।
#2
गर्मी से बचाव न करना
हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करने से पहले गर्मी से बचाव करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए उन पर एक अच्छी गुणवत्ता वाला हीट प्रोटेक्टेंट लगाएं, जो सुरक्षा प्रदान करेगा।। यह आपके बालों की नमी बनाए रखता है और उन्हें जलने से बचाता है। गर्मी से बचाव करने से आपके बाल मजबूत और स्वस्थ रहते हैं। इसलिए, हर बार हेयर स्ट्रेटनर का उपयोग करने से पहले गर्मी से बचाव जरूर करें।
#3
गीले बालों पर स्ट्रेटनर लगाना
कई लोग गीले बालों पर ही हेयर स्ट्रेटनर लगाते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलती हो सकती है। गीले बालों पर स्ट्रेटनर लगाने से वे जल सकते हैं और उनकी गुणवत्ता खराब हो सकती है। हमेशा सूखे और साफ बालों पर ही स्ट्रेटनर का उपयोग करें, ताकि आपके बाल सुरक्षित रहें और उनकी प्राकृतिक चमक बनी रहे। इससे आपके बाल मजबूत और स्वस्थ रहेंगे, जिससे वे अधिक आकर्षक दिखाई देंगे।
#4
बार-बार स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करना
बार-बार हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करने से आपके बाल कमजोर हो जाते हैं और उनकी चमक खो जाती है। इससे बाल टूटने लगते हैं और उनका प्राकृतिक रूप खराब हो जाता है। इसलिए, हफ्ते में एक या 2 बार ही हेयर स्ट्रेटनर का उपयोग करें। इससे आपके बाल सुरक्षित रहेंगे और उनकी प्राकृतिक चमक बनी रहेगी। हेयर स्ट्रेटनर का सही तरीके से उपयोग करने से आपके बाल मजबूत और स्वस्थ रहते हैं, जिससे वे अधिक आकर्षक दिखेंगे।
#5
सही देखभाल न करना
हेयर स्ट्रेटनर का उपयोग करने के बाद बालों की देखभाल करना भी जरूरी होता है। कई लोग सिर्फ स्ट्रेटनर पर ध्यान देते हैं, लेकिन बाद में बालों की देखभाल करना भूल जाते हैं, जैसे कि मॉइस्चराइजिंग और कंडीशनिंग आदि। इसलिए, हमेशा हेयर स्ट्रेटनर का सही उपयोग करें, ताकि आपके बाल सुरक्षित रहें और उनकी प्राकृतिक चमक बनी रहे। इन गलतियों से बचकर आप अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं और उन्हें आकर्षक बना सकते हैं।