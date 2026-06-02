चेहरे की मालिश करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसान

चेहरे की मालिश से खून का बहाव बेहतर होता है और त्वचा को प्राकृतिक चमक मिलती है। इसके अलावा चेहरे की मालिश से त्वचा में निखार आता है और झुर्रियों की समस्या भी कम होती है। हालांकि, मालिश करते समय कुछ गलतियां अनजाने में हो जाती हैं, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको चेहरे की मालिश करते समय बचना चाहिए।

#1 चेहरे पर ज्यादा दबाव न डालें चेहरे की मालिश करते समय ज्यादा दबाव न डालें। इससे त्वचा पर बुरा असर पड़ सकता है। हल्के हाथों से मालिश करें ताकि त्वचा को आराम मिले और खून का बहाव भी बेहतर हो सके। इसके लिए आप अपनी उंगलियों के पोरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको सही दबाव मिलेगा और आपकी त्वचा भी सुरक्षित रहेगी। इस तरह की मालिश से त्वचा को निखार मिलता है और वह ताजगी महसूस करती है।

#2 दिशा का रखें ध्यान चेहरे की मालिश करते समय दिशा का खास ध्यान रखें। हमेशा ऊपर की ओर मालिश करें ताकि त्वचा कसाव और चमकदार दिखे। नीचे की ओर मालिश करने से त्वचा ढीली हो सकती है और उसका लचीलापन कम हो सकता है। इसके अलावा आंखों के आसपास की नाजुक त्वचा पर भी ध्यान दें और हल्के हाथों से मालिश करें। इस तरह की मालिश से त्वचा को प्राकृतिक निखार मिलता है और वह ताजगी महसूस करती है।

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#3 अति न करें कुछ लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा देर तक मालिश करेंगे, उतना बेहतर परिणाम मिलेगा। हालांकि, यह सोचना गलत है। चेहरे की मालिश के लिए दिन में सिर्फ 10-15 मिनट का समय काफी होता है। इससे आपकी त्वचा को आराम मिलेगा और खून का बहाव भी बेहतर होगा। अधिक समय तक मालिश करने से त्वचा थकी हुई लग सकती है और उसका प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। इसलिए समय का सही उपयोग करें और अपनी त्वचा को स्वस्थ रखें।

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#4 तेल या क्रीम का सही चयन करें चेहरे की मालिश के लिए सही तेल या क्रीम का चयन करना बहुत जरूरी है। ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल करें, जो आपकी त्वचा की जरूरतों को पूरा करें। अगर आपकी त्वचा तैलीय प्रकार की है तो हल्का जेल आधारित उत्पाद चुनें, जबकि सूखी त्वचा वालों के लिए भारी क्रीम बेहतर होती है। संवेदनशील त्वचा वालों को प्राकृतिक तेल जैसे नारियल या बादाम का उपयोग करना चाहिए। इससे आपकी त्वचा को सही पोषण मिलेगा और वह स्वस्थ रहेगी।