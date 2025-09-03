क्या आप फर्श साफ करते समय ये गलतियां तो नहीं करते? चली जाएगी चमक

फर्श को साफ करना एक जरूरी काम है, लेकिन अक्सर हम अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे फर्श ज्यादा गंदा लगता है। इन गलतियों के कारण न केवल फर्श की चमक कम हो जाती है, बल्कि उसमें दाग-धब्बे भी पड़ जाते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपका फर्श हमेशा साफ और चमकदार रहे।

#1 पानी का ज्यादा उपयोग करना अधिकतर लोग फर्श को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि पानी फर्श में समा जाता है और सूखने के बाद उसमें दाग रह जाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप जितना संभव हो उतना कम पानी का इस्तेमाल करें और फर्श को साफ करने के बाद उसे हवा से सुखाएं ताकि उसमें नमी न रहे।

#2 गलत सफाई उत्पाद का उपयोग करना फर्श को साफ करने के लिए कई तरह के सफाई के सामान उपलब्ध होते हैं, लेकिन हर सामान हर प्रकार के फर्श पर उपयुक्त नहीं होता है। कुछ सामान बहुत तेज होते हैं, जो लकड़ी या संगमरमर के फर्श को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने फर्श के प्रकार के अनुसार ही सफाई का सामान चुनें और उसे सही मात्रा में ही उपयोग करें ताकि आपका फर्श लंबे समय तक नया जैसा बना रहे।

#3 पोछे को अच्छे से न निचोड़ना पोछे को अच्छे से निचोड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप पोछे को अच्छे से नहीं निचोड़ते हैं तो पानी वापस फर्श पर आ जाता है और सूखने के बाद उसमें धब्बे पड़ सकते हैं। इसलिए हर बार पोछे को अच्छे से निचोड़कर ही फर्श को साफ करें। इससे आपका फर्श चमकदार रहेगा और उसमें कोई दाग-धब्बा नहीं रहेगा। इस तरह से आप अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं।

#4 गंदे पोछे का उपयोग करना अगर आप गंदे पोछे से फर्श को साफ करते हैं तो इससे फर्श और भी ज्यादा गंदा हो सकता है। इसलिए हर बार पोछे का उपयोग करने के बाद उसे अच्छे से धो लें और धूप में सुखाएं ताकि वह साफ रहे और उसमें कोई बदबू न आए। इसके अलावा महीने में एक बार पोछे को गर्म पानी और साबुन से धोकर धूप में सुखाएं। इससे आपका पोछा हमेशा साफ-सुथरा रहेगा और आपके फर्श पर कोई दाग नहीं लगेगा।