रबड़ जैसा बन गया है पनीर? ये 5 गलतियां हो सकती हैं इसके पीछे ही वजह

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सही तापमान पर न रखना

पनीर बनाने के बाद उसे ठंडा करना जरूरी होता है, ताकि उसकी गर्मी निकल जाए और वह सही तरीके से सेट हो सके। अगर आप ठंडे पनीर को तुरंत इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसकी बनावट बिगड़ सकती है और वह रबड़ जैसा लग सकता है। इसलिए, पनीर को कमरे के तापमान पर कुछ देर ठंडा होने दें, फिर उसे इस्तेमाल करें। इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर आप अपने घर के बने पनीर को सही बना सकते हैं।