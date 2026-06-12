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रबड़ जैसा बन गया है पनीर? ये 5 गलतियां हो सकती हैं इसके पीछे ही वजह
पनीर के रबड़ जैसा हो जाने के कारण

रबड़ जैसा बन गया है पनीर? ये 5 गलतियां हो सकती हैं इसके पीछे ही वजह

लेखन सयाली
Jun 12, 2026
09:48 am
क्या है खबर?

पनीर भारतीय खान-पान का एक अहम हिस्सा है और इसे घर पर बनाना काफी सरल होता है। हालांकि, कभी-कभी घर का बना पनीर रबड़ जैसा हो जाता है, जिससे उसका स्वाद बिगड़ जाता है। इसे खाने पर ज्यादा चबाना पड़ता है और यह कड़क हो जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे कारण बताएंगे, जो घर के बने पनीर को रबड़ जैसा बना सकते हैं।

#1

दूध का सही चयन न होना

पनीर बनाने के लिए सही दूध का चयन बहुत जरूरी है। अगर आप पतला या पुराना दूध लेंगे तो पनीर रबड़ जैसा बन सकता है। हमेशा ताजा और गाढ़ा दूध ही चुनें। इसमें चर्बी की मात्रा भी अच्छी होती है, जो पनीर को सही बनावट देती है। इसके अलावा पैकेट वाला दूध न लें, क्योंकि उसमें मिलावट होती है, जो पनीर की बनावट को खराब कर सकती है। आपको हमेशा ताजे और प्राकृतिक दूध का ही उपयोग करना चाहिए।

#2

गर्म दूध का उपयोग न करना

पनीर बनाने के लिए दूध का गर्म होना जरूरी है। गर्म दूध में जो तत्व होते हैं, वे जल्दी अलग हो जाते हैं, जिससे पनीर सही बनता है। अगर आप ठंडे या हल्के गर्म दूध का उपयोग करेंगे तो ये तत्व सही तरीके से नहीं निकल पाते और पनीर रबड़ जैसा बन सकता है। इसलिए, हमेशा दूध को अच्छे से गर्म करें, लेकिन उबलने न दें। इससे आपका पनीर मुलायम और स्वादिष्ट बनेगा।

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#3

नींबू का सही मात्रा में उपयोग न करना

पनीर बनाने के लिए नींबू का रस या सिरका डालना पड़ता है, जिससे दूध फट जाता है और पनीर बनता है। अगर आप ज्यादा नींबू डाल देंगे तो पनीर खट्टा हो जाएगा और अगर कम डालेंगे तो दूध ठीक से फटेगा नहीं। दोनों ही स्थिति में पनीर रबड़ जैसा बन सकता है। इसलिए, हमेशा सही मात्रा में ही नींबू डालें, ताकि पनीर का स्वाद अच्छा रहे और उसकी बनावट भी सही रहे।

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#4

पानी निकालने का तरीका गलत होना

पनीर बनने के बाद उसमें मौजूद पानी निकालना बहुत जरूरी होता है, ताकि उसकी बनावट ठीक रहे। अगर आप तैयार हो जाने के बाद उसे ठीक से न दबाएंगे तो उसमें पानी रह जाता है, जो उसे रबड़ जैसा बना सकता है। इसलिए, हमेशा पनीर को अच्छे से दबाकर निचोड़ें, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। इसके अलावा पनीर को कुछ समय सूखने दें, ताकि उसकी बनावट सही बनी रहे।

#5

सही तापमान पर न रखना

पनीर बनाने के बाद उसे ठंडा करना जरूरी होता है, ताकि उसकी गर्मी निकल जाए और वह सही तरीके से सेट हो सके। अगर आप ठंडे पनीर को तुरंत इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसकी बनावट बिगड़ सकती है और वह रबड़ जैसा लग सकता है। इसलिए, पनीर को कमरे के तापमान पर कुछ देर ठंडा होने दें, फिर उसे इस्तेमाल करें। इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर आप अपने घर के बने पनीर को सही बना सकते हैं।

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