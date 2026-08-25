सही जूतों का चयन करना

गलत जूते का चयन पूरे लुक को कर सकता है खराब, जानिए बचने के टिप्स

लेखन सयाली 11:56 am Aug 25, 202611:56 am

क्या है खबर?

कपड़े पहनना और स्टाइल करना तो आसान होता है, लेकिन जूते एक अहम भूमिका निभाते हैं। सही जूते न पहनने से आपका पूरा लुक बिगड़ सकता है। चाहे आप किसी पार्टी में जा रहे हों या ऑफिस में, जूते आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकते हैं और आकर्षक दिखा सकते हैं। इस लेख में हम कुछ सामान्य गलतियों पर चर्चा करेंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए, ताकि आप हमेशा ही सही जूतों का चयन कर सकें।