गलत जूते का चयन पूरे लुक को कर सकता है खराब, जानिए बचने के टिप्स
क्या है खबर?
कपड़े पहनना और स्टाइल करना तो आसान होता है, लेकिन जूते एक अहम भूमिका निभाते हैं। सही जूते न पहनने से आपका पूरा लुक बिगड़ सकता है। चाहे आप किसी पार्टी में जा रहे हों या ऑफिस में, जूते आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकते हैं और आकर्षक दिखा सकते हैं। इस लेख में हम कुछ सामान्य गलतियों पर चर्चा करेंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए, ताकि आप हमेशा ही सही जूतों का चयन कर सकें।
#1
गलत रंग का चुनाव
जब आप कोई पोशाक चुनते हैं तो उसके साथ कौन-से रंग के जूते पहनें, यह पहले से ही सोच लेना बहुत जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप काले रंग की ड्रेस पहन रही हैं तो काले या भूरे रंग के जूते अच्छे लगते हैं।
वहीं, सफेद या चमकीले रंग के जूते इस सही लुक को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए, हमेशा अपनी ड्रेस के रंग के अनुसार ही जूते चुनें।
#2
ऊंचाई का ध्यान न रखना
ऊंची हिल्स पहनने का शौक तो सभी को होता है, लेकिन अगर आप उन्हें ठीक से नहीं चला पातीं तो आपका पूरा लुक खराब हो सकता है। खासकर अगर आपको लंबे समय तक चलना पड़े या कहीं सीढ़ियां चढ़नी या उतरनी पड़े।
इससे आपके पैरों में दर्द हो सकता है और आप असहज महसूस कर सकती हैं। इसलिए, अपने आराम को प्राथमिकता दें और ऐसी ऊंचाई चुनें, जिन्हें आप आसानी से चला सकें।
#3
फिटिंग पर ध्यान न देना
फिटिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर जूते ढीले या बहुत टाइट हों तो वे आपके चलने में दिक्कत पैदा कर सकते हैं।
इससे पैरों में छाले भी पड़ सकते हैं। हमेशा अपने साइज के अनुसार ही जूते खरीदें और ट्राई करने के बाद ही खरीदारी करें, ताकि आपको सही फिट मिले।
इसके अलावा समय-समय पर अपना साइज चेक कराते रहें, क्योंकि पैरों का आकार बदल सकता है।
#4
मौसम का ध्यान न रखना
मौसम के अनुसार जूते चुनना भी बहुत जरूरी होता है। गर्मियों में हल्के और सांस लेने वाले जूतों का चयन करें, ताकि आपके पैर तरोताजा रहें।
वहीं, सर्दियों में गर्म और आरामदायक जूतों का चयन करें, ताकि ठंड से बच सकें। बारिश के मौसम में फिसलन रहित जूतों का चयन करें, ताकि चलने में कोई दिक्कत न हो।
इस तरह मौसम के अनुसार जूते चुनने से आप हर स्थिति में आरामदायक महसूस करेंगी।
#5
अवसर के अनुसार चयन करें
हर अवसर के लिए अलग-अलग प्रकार के जूतों की जरूरत होती है, जैसे शादी-ब्याह या पार्टीज आदि के लिए हील्स उपयुक्त रहती हैं। वहीं, रोजमर्रा के कामकाज के लिए फ्लैट या आरामदायक जूते बेहतर होते हैं।
इस तरह इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अपने पूरे लुक को बेहतर बना सकती हैं और हर मौके पर आत्मविश्वास से भरी दिख सकती हैं। याद रखें, जूते आपके लुक को बना या बिगाड़ सकते हैं।