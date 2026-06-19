अगर आप भी करना चाहते हैं कोई नया कारोबार तो भूल से भी न करें ये गलतियां

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बाजार का अध्ययन न करना

बाजार का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, ताकि पता चल सके कि हमारे उत्पादों या सेवाओं की मांग कितनी है और प्रतियोगिता कैसी है। बिना बाजार के बारे में जाने हम गलत निर्णय ले सकते हैं, जिससे कारोबार प्रभावित हो सकता है। बाजार के अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि ग्राहकों की जरूरतें क्या हैं और उन्हें कैसे बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। यह हमें अपने उत्पादों की कीमत तय करने में मदद करता है।