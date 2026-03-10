गर्मियों के दौरान न करें ये 5 गलतियां, सेहत को पहुंचा सकती हैं नुकसान

गर्मी के मौसम में पसीना अधिक आता है, जिसके कारण शरीर में जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है। इससे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में काफी दिक्कत हो सकती है। गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखना और सही खान-पान से जरूरी तत्वों का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो गर्मियों में कई लोग अनजाने में कर देते हैं और इससे उनकी सेहत प्रभावित होती है।

#1 पर्याप्त पानी न पीना गर्मियों में अधिक पसीना आने के कारण शरीर में जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है, जिसकी भरपाई के लिए हाइड्रेट रहना जरूरी है। इसके लिए दिनभर में 7-8 गिलास पानी पीना चाहिए। हालांकि, अगर आपको पानी पीने में बोरियत होती है तो आप ताजे फलों का रस, नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी या फिर मट्ठा आदि का सेवन भी कर सकते हैं। इन पेय में पोषक तत्वों के साथ-साथ पानी भी मौजूद होता है।

#2 सनस्क्रीन का इस्तेमाल न करना गर्मियों में सूरज की रोशनी में हानिकारक किरणें काफी ज्यादा होती हैं। ये किरणें त्वचा के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं। इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें तो चेहरे, गर्दन और हाथों पर सनस्क्रीन जरूर लगाएं। इससे आपकी त्वचा सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा सूरज की रोशनी में ज्यादा देर रहने से बचें और जब भी घर से बाहर निकलें तो चेहरे को कपड़े से ढक लें।

#3 ठंडा पानी पीना है हानिकारक गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के लिए कई लोग फ्रिज से तुरंत ठंडा पानी निकालकर पी लेते हैं, जो कि सेहत के लिए सही नहीं है। दरअसल, फ्रिज का पानी पीने से पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है और इससे कई तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप कमरे के तापमान वाले पानी का ही सेवन करें। इसके अलावा फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर पीने से बचें।

#4 ताजे फल और सब्जियों का सेवन न करना गर्मियों में ताजे फल और सब्जियों का सेवन करना फायदेमंद है क्योंकि ये शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ हाइड्रेट रखने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप तरबूज, खरबूज, ककड़ी, टमाटर, हरी मिर्च, गाजर, नींबू, खीरा, बैंगन, सब्जियों की चाट आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप फलों और सब्जियों का जूस भी पी सकते हैं। इनमें पपीता, अनानास, संतरा, सेब, गाजर, चकोतरा, चिया बीज, पालक और पुदीना आदि शामिल हैं।