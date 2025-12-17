भरतनाट्यम करते समय न करें ये 5 गलतियां, नृत्य लग सकता है थकाऊ

भरतनाट्यम भारत का एक पारंपरिक नृत्य है, जो अपनी खास तकनीकों और शास्त्रीय संगीत के साथ किया जाता है। इस नृत्य को करते समय कुछ सामान्य गलतियां हो जाती हैं, जिनसे बचना जरूरी है। इन गलतियों से न केवल प्रदर्शन प्रभावित होता है, बल्कि आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको भरतनाट्यम करते समय की जाने वाली पांच प्रमुख गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए।

#1 जूते पहनकर नृत्य करना भरतनाट्यम करते समय कभी भी जूते नहीं पहनने चाहिए। जूते पहनकर नृत्य करने से पैरों में दर्द हो सकता है और पैर की उंगलियों पर भी असर पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप खुली चप्पल या घुंघरू पहनें, जो आपके पैरों को आराम दें और नृत्य का अनुभव भी अच्छा हो। इस तरह आप बिना किसी दर्द के भरतनाट्यम का आनंद ले सकते हैं और अपने प्रदर्शन को भी बेहतर बना सकते हैं।

#2 अधिक तेज संगीत सुनना भरतनाट्यम करते समय संगीत की आवाज बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। अधिक तेज संगीत सुनने से आपके कानों पर बुरा असर पड़ सकता है और सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए हमेशा मध्यम आवाज में ही संगीत सुनें ताकि आपके कान सुरक्षित रहें और आप पूरी तरह से नृत्य का आनंद ले सकें। इससे आप बिना किसी परेशानी के भरतनाट्यम का अनुभव कर सकते हैं और अपने प्रदर्शन को भी बेहतर बना सकते हैं।

#3 गलत मुद्रा अपनाना भरतनाट्यम करते समय सही तरीके से खड़ा होना बहुत जरूरी है। गलत तरीके से खड़े होने से रीढ़, गर्दन और कंधों में दर्द हो सकता है। इसलिए हमेशा सही तरीके से खड़े हों ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप बिना किसी दर्द के नृत्य कर सकें। सही तरीके से खड़े होने से न केवल आपका प्रदर्शन बेहतर होगा, बल्कि आप पूरे नृत्य का आनंद भी ले सकेंगे।

#4 पानी पीना भूल जाना भरतनाट्यम करते समय पानी पीना भूल जाना एक सामान्य गलती है, जिसे आपको कभी नहीं करना चाहिए। नाचते समय पसीना आता है और शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें ताकि आपका शरीर तरोताजा रहे और आप पूरी ऊर्जा के साथ नृत्य कर सकें। इससे आप बिना किसी थकान के भरतनाट्यम का आनंद ले सकते हैं और अपने प्रदर्शन को भी बेहतर बना सकते हैं।