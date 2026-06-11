बालकनी में उगाएं औषधीय पौधे

आपकी बालकनी के लिए सबसे अच्छे हैं ये 5 औषधीय पौधे, आसानी से उगाएं

लेखन अंजली 10:41 am Jun 11, 202610:41 am

क्या है खबर?

बालकनी घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ कई पौधों को उगाने के लिए बेहतरीन जगह होती है। यहां आप औषधीय पौधे भी उगा सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इन पौधों की खासियत यह है कि इन्हें कम देखभाल की जरूरत होती है और ये बालकनी की सीमित जगह में भी अच्छे से उग जाते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे औषधीय पौधों के बारे में बताते हैं, जो आप बालकनी में उगा सकते हैं।