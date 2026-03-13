आम के शौकीन हैं तो गर्मियों में इन 5 पेय को बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा

गर्मियों में आम का स्वाद कई लोगों को बेहद पसंद है। अगर आप भी आम के शौकीन हैं तो आइए आज हम आपको पांच ऐसे आम के पेय की रेसिपी बताते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए फायदेमंद हैं। इन पेय को बनाना काफी आसान है और ये घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाते हैं। आइए इन पेय की रेसिपी जानते हैं।

#1 आम का लस्सी आम का लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले आम को छीलकर उसके गूदे को मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें, फिर इस पेस्ट को एक बड़े बर्तन में दही, चीनी और इलायची के पाउडर के साथ अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण में ठंडा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस लस्सी को गिलास में डालकर परोसें। आप चाहें तो इस लस्सी में बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं।

#2 मैंगो फ्रूटी मैंगो फ्रूटी एक लोकप्रिय पेय है, जिसे घर पर भी बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आम को छीलकर उसके गूदे को मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें। अब इस पेस्ट को एक बड़े बर्तन में पानी, चीनी और नींबू के रस के साथ अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को बोतलों में भरकर फ्रिज में ठंडा करें। ठंडा होने के बाद इस पेय को गिलास में डालकर परोसें।

#3 आम का मॉकटेल ड्रिंक आम का मॉकटेल ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले आम को छीलकर उसके गूदे को मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें। फिर इस पेस्ट को एक बड़े बर्तन में सोडा पानी, नींबू का रस और चीनी के साथ अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को गिलास में डालकर परोसें। आप चाहें तो इस ड्रिंक में बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। यह ड्रिंक न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#4 मैंगो स्लश मैंगो स्लश बनाने के लिए सबसे पहले आम को छीलकर उसके गूदे को मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें। फिर इस पेस्ट को एक बड़े बर्तन में पानी, चीनी और नींबू के रस के साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को गिलास में डालकर परोसें। यह ड्रिंक न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसे बनाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और यह घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएगा।