इन 5 मंडला कलाकारों ने कला की दुनिया को दी है नई परिभाषा

मंडला कला कलाकारों और कला पसंद करने वालों, दोनों को बहुत अच्छी लगती है। इसके डिजाइन बहुत बारीक होते हैं और इसका खास धार्मिक मतलब भी है। ये गोल पैटर्न सिर्फ सुंदर नहीं दिखते, बल्कि एकता और तालमेल भी दिखाते हैं। बीते कुछ सालों में, कुछ कलाकारों ने अपने अलग अंदाज और नए तरीकों से मंडला कला को नया रूप दिया है। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 कलाकारों के बारे में, जिन्होंने इस कला को और प्रसिद्ध किया है।

#1 जॉन स्मिथ जॉन स्मिथ अपने मंडला डिजाइन के लिए मशहूर हैं। उनके डिजाइन इतने बारीक होते हैं कि इन्हें बनाने में घंटों लग जाते हैं। उनके काम में अक्सर ज्यामितीय आकृतियां और एक जैसे पैटर्न दिखते हैं, जो देखने वालों को खूब पसंद आते हैं। स्मिथ चमकीले रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी कला में गहराई आती है और वे कहीं भी अलग दिखती हैं। वे अपनी प्रेरणा अक्सर प्रकृति से लेते हैं और अपने डिजाइन में फूल-पत्तियां डालते हैं।

#2 एमिली जॉनसन एमिली जॉनसन पारंपरिक मंडला कला को नया और आधुनिक रूप देती हैं। वह आज के स्टाइल को पुराने तरीकों के साथ मिलाती हैं, जिससे उनकी कला बहुत से लोगों को पसंद आती है। जॉनसन अक्सर अलग-अलग माध्यमों पर काम करती हैं, जैसे कि ऑनलाइन मंच। इससे उनकी कला ज्यादा लोगों तक पहुँच पाती है। उनकी कला मंडला कला की पुरानी सोच को बदलती है, पर उसका असली अंदाज बनाए रखती है।

#3 राज पटेल राज पटेल के मंडला में दुनिया भर की पुरानी परंपराओं की झलक दिखती है। वह अलग-अलग संस्कृतियों से सीख लेते हैं और उनकी कहानियों को अपने बारीक डिजाइन में शामिल करते हैं। पटेल के काम में अक्सर ऐसे निशान और डिजाइन होते हैं, जिनका अलग-अलग समाजों में बहुत खास मतलब होता है। यह संस्कृतियों का जुड़ाव उनकी कला को और गहरा बनाता है। इससे वे सिर्फ सुंदर नहीं दिखते, बल्कि कहानियां भी कहते हैं।

#4 सारा ली सारा ली मंडला कला में सादगी को सबसे ऊपर रखती हैं। उनका काम बहुत ही सरल और सुंदर दिखता है। उनके डिजाइन में अक्सर साफ लाइनें और छोटे-छोटे बारीक काम होते हैं, जो देखने वालों को अपनी ओर खींचते हैं।ली का मानना है कि 'कम ही अच्छा होता है' और उनकी कला इस बात को बहुत सुंदर तरीके से बताती है। फिर भी, वे पारंपरिक मंडला की सुंदरता या उसकी बारीकी से कोई समझौता नहीं करतीं।