मेकअप साफ करने के हैक्स

मेकअप रिमूवर नहीं है? इन 5 बेहतरीन हैक्स के जरिए साफ करें अपना चेहरा

लेखन सयाली 07:57 pm Jun 15, 202607:57 pm

क्या है खबर?

मेकअप हटाने के लिए अक्सर मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, कई महिलाएं मेकअप रिमूवर खरीदने के लिए पैसे खर्च करने से बचती हैं और इसके बजाय अन्य चीजों का इस्तेमाल करती हैं। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो आइए आज हम आपको कुछ तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप आसानी से अपने मेकअप हो हटा सकती हैं और चेहरे को साफ कर सकती हैं। ये सभी त्वचा के लिए सुरक्षित भी हैं।