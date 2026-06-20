मेकअप करते समय इन 5 नियमों का रखें खास ध्यान, नहीं होगी कोई समस्या

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चेहरे को साफ करें

मेकअप करने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ करें। इसके लिए चेहरे धोने का उत्पाद इस्तेमाल करें, जो आपकी त्वचा के प्रकार के अनुसार हो। अगर आपका चेहरा गंदा होगा तो मेकअप भी सही नहीं लगेगा और त्वचा पर दाने या जलन हो सकती है। इसके अलावा गंदगी और तेल के कारण त्वचा की चमक भी कम हो जाती है। इसलिए हमेशा मेकअप से पहले चेहरे को अच्छे से साफ करना चाहिए ताकि त्वचा स्वस्थ और चमकदार रहे।