भारतीय शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल होने वाले 5 प्रमुख वाद्ययंत्र

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सितार

सितार एक प्रमुख भारतीय संगीत का सामान है, जो अपनी मधुर धुन के लिए जाना जाता है। यह लकड़ी से बना होता है और इसमें कई तार होती हैं, जिन्हें उंगलियों से बजाया जाता है। सितार की धुन में एक खास तरह की मिठास होती है, जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। इसे बजाने के लिए खास तरीके की जरूरत होती है, जिससे संगीतकार की कुशलता झलकती है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अहम हिस्सा है।