ज्यादा मेहनत किए बिना बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट डिनर व्यंजन, आसान है रेसिपी

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सब्जी बनाने के लिए हमारे पास न तो समय होता है और न ही इच्छा। ऐसे में क्यों न कुछ ऐसे व्यंजन बनाए जाएं, जिन्हें बनाने में ज्यादा समय न लगे और स्वादिष्ट भी हों। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे डिनर व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप 10 से 15 मिनट में तैयार करके खा सकते हैं और ये सेहत के लिए भी अच्छे हैं।

#1 आलू के परांठे सबसे पहले उबले हुए आलू को मैश करके इसमें नमक, लाल मिर्च और हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं। अब गेहूं के आटे में थोड़ा-सा नमक और पानी मिलाकर नरम आटा गूंद लें, फिर इसकी छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें और तवे पर तेल लगाकर सेंकें। इसके बाद परांठों में तैयार आलू का मिश्रण भरें और घी में सेंक लें। आखिर में परांठों को दही या अचार के साथ गर्मागर्म परोसें।

#2 दाल-चावल दाल-चावल एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए पहले दाल को धोकर पानी में डालें और 2 सीटी आने तक प्रेशर कुकर में पकाएं, फिर चावल को भी धोकर प्रेशर कुकर में पकाएं। अब एक पैन में घी गर्म करके उसमें राई, जीरा, हींग, करी पत्ता और हल्दी डालें। इसके बाद इसमें पकी दाल और चावल मिलाएं। आखिर में इसमें नमक, नींबू का रस, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालकर गर्मागर्म परोसें।

#3 आलू की सब्जी सबसे पहले आलू को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर धोलें, फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालें। इसके बाद इसमें कटे हुए आलू और नमक मिलाएं और पानी डालकर ढक्कन लगाएं ताकि आलू नरम हो जाएं। अब इसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती और गरम मसाला मिलाकर गर्मागर्म परोसें। इसके साथ आप परांठे या रोटी खा सकते हैं।

#4 पनीर भुर्जी सबसे पहले पनीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालें। इसके बाद इसमें कटे हुए टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और नमक मिलाएं। अब इसमें पनीर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और कुछ देर पकने दें। आखिर में इसमें हरी धनिया पत्ती, गरम मसाला और नींबू का रस डालकर गर्मागर्म परोसें। इसके साथ आप परांठे या रोटी खा सकते हैं।