लंबे जीवन से जुड़े इन भ्रमों पर न करें भरोसा, आपको कर सकते हैं भ्रमित

अक्सर लोग मानते हैं कि लंबे जीवन का कारण केवल परिवार होता है, जबकि ऐसा नहीं है। परिवार से मिली कुछ चीजें अहम भूमिका निभा सकती हैं, लेकिन जीवनशैली, खाने-पीने की आदतें, शारीरिक गतिविधियां और मानसिक स्वास्थ्य भी उतने ही अहम हैं।

अगर परिवार में लंबे जीवन का इतिहास है तो संभावना बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को अपनी आदतें सुधारनी पड़ती हैं। सही जानकारी और स्वास्थ्यवर्धक आदतों के साथ हम सभी अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं।