गर्मियों के दौरान रात का खाना हल्का रखना चाहते हैं? आजमाएं ये 5 व्यंजन

गर्मियों के दौरान रात का खाना हल्का और पौष्टिक रखना जरूरी है। ऐसा करने से न केवल पाचन तंत्र बेहतर रहता है, बल्कि सुबह ताजगी भी महसूस होती है। यहां हम आपको पांच ऐसे स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये व्यंजन न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि इन्हें बनाना भी आसान है और इनका स्वाद भी बेहतरीन है।

#1 खीरे की चटनी के साथ इडली खीरे की चटनी के साथ इडली एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इडली का घोल तैयार करें और उसे स्टीमर में पकाएं। इसके बाद खीरे, पुदीना, हरी मिर्च और नमक को मिलाकर चटनी तैयार करें। यह चटनी ताजगी भरी है और इसे बनाना भी आसान है। इडली और खीरे की चटनी का मेल आपके खाने को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाता है। इसे आप नाश्ते या रात के खाने के रूप में परोस सकते हैं।

#2 खिचड़ी खिचड़ी एक बहुत ही पौष्टिक और आसानी से बनने वाला व्यंजन है, जिसे आप रात के खाने के लिए चुन सकते हैं। इसके लिए चावल, मूंग दाल, सब्जियां जैसे गाजर, मटर, आलू आदि को मिलाकर पकाया जाता है। इसमें हल्दी, नमक और जीरा डालकर इसे स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। खिचड़ी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर रहता है।

#3 पालक पनीर पालक पनीर एक लोकप्रिय भारतीय व्यंजन है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए पालक को उबालकर पीस लें और फिर इसमें कटे हुए टोफू या पनीर डालकर पकाएं। इसमें प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें आयरन और प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।

#4 मूंग दाल चीला मूंग दाल चीला एक सेहतमंद नाश्ता या रात के खाने के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मूंग दाल को रातभर पानी में भिगोकर पीस लें, फिर इसमें नमक, हरी मिर्च, अदरक डालकर मिश्रण तैयार करें। अब तवे पर थोड़ा-सा तेल लगाकर तैयार मिश्रण फैलाएं और दोनों तरफ सुनहरा होने तक सेंक लें। मूंग दाल चीला न केवल स्वादिष्ट है बल्कि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर भी है।