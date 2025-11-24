कॉलेज जाने से पहले अपने बच्चे को सिखाएं ये 5 जीवन कौशल, आएंगे काम 

किशोरावस्था एक बदलाव का समय होता है, जब बच्चे अपने जीवन के अगले चरण के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इस दौरान उन्हें कई जरूरी जीवन कौशल सीखने की जरूरत होती है, जो उन्हें कॉलेज में मदद करेंगे। इन कौशलों से न केवल उनकी पढ़ाई बेहतर होगी, बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बनेंगे। इस लेख में हम उन पांच जरूरी जीवन कौशलों पर चर्चा करेंगे, जो आपके किशोर को कॉलेज जाने से पहले सीखने चाहिए।

#1 समय का सही उपयोग करना सीखें समय का सही उपयोग करना एक अहम कौशल है, जो किशोरों को अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। उन्हें एक समय सारिणी बनाना सिखाएं, जिसमें वे अपनी कक्षाओं, होमवर्क और व्यक्तिगत समय को शामिल करें। इससे वे समय का सही उपयोग करना सीखेंगे और तनाव मुक्त रहेंगे। इसके अलावा उन्हें प्राथमिकता तय करना भी सिखाएं ताकि वे सबसे जरूरी काम पहले कर सकें और बाकी समय आराम कर सकें।

#2 पैसे का सही प्रबंधन सीखें कॉलेज में आने से पहले किशोरों को पैसे का सही प्रबंधन करना सीखना बहुत जरूरी है। उन्हें बजट बनाना, बचत करना और खर्चों का हिसाब रखना सिखाएं। यह उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करेगा और भविष्य के लिए तैयार करेगा। इसके अलावा उन्हें उधार और निवेश जैसे विषयों पर भी जानकारी दें ताकि वे सही तरीके से पैसे का प्रबंधन कर सकें और आर्थिक संकट से बच सकें।

#3 साफ-सफाई और सेहत का ध्यान रखें साफ-सफाई और सेहत का ध्यान रखना भी एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है, जो किशोरों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। उन्हें रोजाना स्नान करना, दांत साफ रखना, बाल संवारना और साफ कपड़े पहनना सिखाएं। इसके अलावा उन्हें सेहतमंद खाना खाने और नियमित व्यायाम करने की आदत डालें ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहें। साफ-सफाई के साथ-साथ मानसिक सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है ताकि वे तनावमुक्त और खुशहाल जीवन जी सकें।

#4 खाना बनाना सीखें खाना बनाना एक ऐसा कौशल है, जो किशोरों को आत्मनिर्भर बनने में बहुत मदद करता है। उन्हें आसान व्यंजन बनाना सिखाएं, जैसे कि सब्जी, दाल, चावल आदि ताकि वे खुद अपना भोजन तैयार कर सकें। इसके अलावा उन्हें रसोई की सुरक्षा और सफाई के नियम भी समझाएं ताकि वे सुरक्षित रहें और साफ-सफाई बनाए रखें। खाना बनाना न केवल उनकी सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि यह उन्हें आत्मविश्वास भी देता है।