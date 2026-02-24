ग्रीस के ये 5 द्वीप हैं कम प्रसिद्ध, यहां छुट्टियां बिताने का बना सकते हैं कार्यक्रम

ग्रीस के द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध इतिहास के लिए मशहूर हैं। हालांकि, कई छोटे और कम प्रसिद्ध द्वीप भी हैं, जो अपनी अनोखी संस्कृति और खूबसूरत परिदृश्यों के लिए जाने जाते हैं। ये द्वीप बड़े पर्यटक भीड़ से दूर हैं, जिससे यहां शांति और सुकून का अनुभव होता है। अगर आप ग्रीस की यात्रा करने वाले हैं तो इन पांच द्वीपों का रुख जरूर करें। यहां जानें कि ग्रीस के किन द्वीपों का रुख किया जाए।

#1 नक्सोस द्वीप नक्सोस ग्रीस का सबसे बड़ा द्वीप है, जो एजियन सागर में स्थित है। यह अपने खूबसूरत समुद्र तटों, पहाड़ों और पुराने गांवों के लिए जाना जाता है। यहां का मुख्य आकर्षण अपोलो के मंदिर के विशाल पत्थर हैं, जो एक अहम ऐतिहासिक स्थल हैं। इसके अलावा नक्सोस में कई छोटे-छोटे गांव हैं, जहां आप पारंपरिक ग्रीक जीवनशैली का अनुभव कर सकते हैं। यहां की ताजगी भरी हवा और शांत वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव देंगे।

#2 अमोरगोस द्वीप अमोरगोस द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यह द्वीप कई फिल्मों में भी दिख चुका है। यहां के ऊंचे पहाड़, नीले समुद्र और सफेद पत्तन आपको एक अनोखा अनुभव देंगे। अमोरगोस में कई छोटे-छोटे गांव हैं, जहां आप पारंपरिक ग्रीक जीवनशैली का अनुभव कर सकते हैं। यहां की ताजगी भरी हवा और शांत वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव देंगे।

#3 फोलेगैंड्रोस द्वीप फोलेगैंड्रोस एक छोटा सा द्वीप है, जो अपनी सफेद दीवारों वाले घरों और संकरी गलियों के लिए जाना जाता है। यह द्वीप बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान है, जहां आप आराम कर सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। यहां का मुख्य आकर्षण चौरासी नामक चर्च है, जो पहाड़ी पर स्थित है और पूरे क्षेत्र का खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके अलावा यहां के समुद्र तट भी बहुत सुंदर हैं।

#4 किथिरा द्वीप किथिरा एक ऐसा द्वीप है, जो पेलोपोनिसोस प्रायद्वीप से दूर स्थित है। यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ इतिहास में भी खास भूमिका निभाता आया है। यहां कई पुराने खंडहर हैं, जो इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा किथिरा में कई खूबसूरत समुद्र तट भी हैं, जहां आप आराम कर सकते हैं। यहां की ताजगी भरी हवा और शांत वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव देंगे।