टिफिन के डिब्बे से बदबू दूर करने के लिए आजमाएं ये 5 हैक्स

टिफिन के डिब्बे में खाना रखने के बाद उनमें बदबू आना एक आम समस्या है। यह न केवल खाने के स्वाद को बिगाड़ सकता है, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने टिफिन से बदबू दूर कर सकते हैं और उन्हें साफ-सुथरा रख सकते हैं। इन ट्रिक्स को आजमाकर आप अपने टिफिन के डिब्बों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रख सकते हैं।

#1 बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल बेकिंग सोडा एक ऐसा सामान है, जो न केवल खाने में काम आता है बल्कि बदबू दूर करने में भी मदद करता है। आप अपने टिफिन के डिब्बों में बेकिंग सोडा का पेस्ट बना सकते हैं और उसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, फिर पानी से धो लें। इससे सारी बदबू निकल जाएगी और डिब्बा साफ-सुथरा हो जाएगा। यह एक असरदार तरीका है, जिससे आप अपने टिफिन को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रख सकते हैं।

#2 सिरका है कारगर सिरका एक प्राकृतिक सफाई का सामान है, जो बदबू दूर करने में बहुत ही असरदार होता है। आप अपने टिफिन के डिब्बों को साफ करने के लिए उसमें थोड़ा सा सिरका डाल सकते हैं और उसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, फिर पानी से धो लें। इससे सारी बदबू निकल जाएगी और डिब्बा साफ-सुथरा हो जाएगा। यह एक आसान तरीका है, जिससे आप अपने टिफिन के डिब्बों को साफ रख सकते हैं।

#3 नींबू का रस आएगा काम नींबू का रस न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि उसमें मौजूद खट्टे गुण भी बदबू दूर करने में मदद करते हैं। आप अपने टिफिन के डिब्बों को साफ करने के लिए उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं और उसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, फिर पानी से धो लें। इससे सारी बदबू निकल जाएगी और डिब्बा साफ-सुथरा हो जाएगा।

#4 नमक का करें इस्तेमाल नमक एक प्राकृतिक सामान है, जो बैक्टीरिया को मारता है और बदबू दूर करता है। आप अपने टिफिन के डिब्बों को साफ करने के लिए उसमें थोड़ा नमक डाल सकते हैं और उसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, फिर पानी से धो लें। आप चाहें तो नमक के साथ नींबू का भी इस्तेमाल करके अपने टिफिन को खूशबूदार बना सकते हैं।