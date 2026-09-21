पतझड़ के दौरान इन 5 अंतरराष्ट्रीय बेक्ड व्यंजन का लें स्वाद, मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ
क्या है खबर?
पतझड़ के मौसम में कई लोग गर्माहट देने वाले व्यंजन बनाने के लिए तरह-तरह के नुस्खे आजमाते हैं। हालांकि, अगर आप बेक्ड खाने के शौकीन हैं तो आपको ऐसे बेक्ड व्यंजन बनाने चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो। आइए आज हम आपको 5 अंतरराष्ट्रीय बेक्ड व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जिनका स्वाद पतझड़ के मौसम में खाने का मजा दोगुना कर सकता है और ये स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं।
#1
सेब क्रम्बल
सेब क्रम्बल एक लोकप्रिय ब्रिटिश मिठाई है, जिसे सेब, मक्खन, गुड़ और मैदा से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बेकिंग डिश में सेब डालकर ऊपर से मक्खन, गुड़ और मैदा डालकर ओवन में 30 मिनट के लिए बेक करें।
इसके बाद परोसने से पहले इस पर थोड़ी मात्रा में गुड़, दालचीनी पाउडर और मक्खन डालें। आप इस मिठाई को गर्मा-गर्म या ठंडा करके परोस सकते हैं।
#2
मैक एंड चीज
मैक एंड चीज पतझड़ के मौसम का एक लोकप्रिय व्यंजन है, जो बेहतरीन स्वाद का मेल है। इसे बनाने के लिए पहले मैक्रोनी को नमक डालकर उबाल लें।
इसके बाद एक पैन में दूध और अलग-अलग प्रकार की चीज पिघलाएं। इसमें नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो और दालचीनी पाउडर डालें।
इसके बाद ऊपर से मोजेरेला चीज डालकर इसे ओवन में बेक कर लें। इसकी कुरकुरी ऊपरी परत आपके मुंह में पानी ले आएगी।
#3
बेक्ड पास्ता
बेक्ड पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले पास्ता को उबालें, फिर एक पैन में प्याज, लहसुन, टमाटर और अपनी पसंदीदा सब्जियों को भूनें। अब इसमें उबला हुआ पास्ता डालें और ऊपर से चीज फैलाएं।
इसके बाद इस मिश्रण को एक बेकिंग डिश में डालकर पहले से गर्म ओवन में 20 मिनट तक बेक करें। आखिर में गर्मा-गर्म बेक्ड पास्ता को परोसें।
यकीनन इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएगा।
#4
बेक्ड मैश्ड आलू
बेक्ड मैश्ड आलू बनाने के लिए सबसे पहले आलू को उबालकर छील लें, फिर आलू को मैश कर लें और उसमें मक्खन, दूध, नमक और काली मिर्च मिलाएं।
अब इस मिश्रण को एक बेकिंग डिश में डालकर ऊपर से चीज फैलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को पहले से गर्म ओवन में 20 मिनट तक बेक करें।
आखिर में गर्मा-गर्म बेक्ड मैश्ड आलू को परोसें। इसमें आप अपनी पसंद की सीजनिंग मिला सकते हैं।
#5
बेक्ड चीज केक
बेक्ड चीज केक बनाने के लिए सबसे पहले बिस्किट को बारीक पीसकर मक्खन मिलाएं, फिर इस मिश्रण को एक बेकिंग डिश में डालकर सेट करें।
अब एक बड़े कटोरे में मलाई चीज़, चीनी और वनीला अर्क को अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण में दही डालकर फेंटें, जब तक कि यह फूला हुआ और मलाईदार न हो जाए।
अंत में इस मिश्रण को बेकिंग डिश में डालकर 60 मिनट तक बेक करें। इसके बाद गर्मा-गर्म चीज केक को परोसें।