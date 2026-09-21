पतझड़ के दौरान इन 5 अंतरराष्ट्रीय बेक्ड व्यंजन का लें स्वाद, मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ

बेक्ड चीज केक बनाने के लिए सबसे पहले बिस्किट को बारीक पीसकर मक्खन मिलाएं, फिर इस मिश्रण को एक बेकिंग डिश में डालकर सेट करें।

अब एक बड़े कटोरे में मलाई चीज़, चीनी और वनीला अर्क को अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण में दही डालकर फेंटें, जब तक कि यह फूला हुआ और मलाईदार न हो जाए।

अंत में इस मिश्रण को बेकिंग डिश में डालकर 60 मिनट तक बेक करें। इसके बाद गर्मा-गर्म चीज केक को परोसें।