भारतीय व्यंजनों के अलावा इन 5 तरीकों से भी खाई जा सकती है पत्तागोभी

पत्तागोभी के स्टफ्ड रोल एक खास व्यंजन है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए पत्तागोभी के बड़े-बड़े पत्तों को थोड़ी देर उबाल लें. ताकि वे नरम हो जाएं।

इसके बाद इन्हें अपनी पसंदीदा फिलिंग, जैसे पनीर, सब्जियां और मसाले भरकर रोल बनाएं। इन रोल्स को तवे पर सेंकें या ओवन में सेंकें।

यह व्यंजन न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है।