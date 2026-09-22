भारतीय व्यंजनों के अलावा इन 5 तरीकों से भी खाई जा सकती है पत्तागोभी
क्या है खबर?
पत्तागोभी एक ऐसी सब्जी है, जो भारतीय खान-पान में आमतौर पर सब्जी के रूप में ही इस्तेमाल की जाती है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि पत्तागोभी का इस्तेमाल कई विदेशी व्यंजनों में भी होता है? इस लेख में हम आपको पत्तागोभी से बनने वाले कुछ अनोखे विदेशी व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने खाने का मजा दोगुना कर सकते हैं।
#1
पत्तागोभी की किमची
पत्तागोभी की खट्टी और नमकीन किमची बनाना एक बढ़िया निर्णय होगा, जिसे आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए ताजे पत्तागोभी के पत्तों को छोटे टुकड़ों में काटकर नींबू का रस, लाल मिर्च पाउडर और खमीर मिलाएं।
इसमें गाजर, मूली, धनिया, सोया सॉस, सिरका, गोचूजांग और हल्दी मिलाएं। इस मिश्रण को कुछ दिनों तक फरमेंट होने दें और साइड डिश की तरह खाएं।
#2
पत्तागोभी के स्टफ्ड रोल
पत्तागोभी के स्टफ्ड रोल एक खास व्यंजन है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए पत्तागोभी के बड़े-बड़े पत्तों को थोड़ी देर उबाल लें. ताकि वे नरम हो जाएं।
इसके बाद इन्हें अपनी पसंदीदा फिलिंग, जैसे पनीर, सब्जियां और मसाले भरकर रोल बनाएं। इन रोल्स को तवे पर सेंकें या ओवन में सेंकें।
यह व्यंजन न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है।
#3
पत्तागोभी का सलाद
पत्तागोभी का सलाद एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए पत्तागोभी के छोटे-छोटे टुकड़े काट लें और उनमें टमाटर, खीरा और प्याज आदि मिला दें।
फिर इसमें जैतून का तेल, नींबू का रस, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन-C और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं।
#4
पत्तागोभी का पैनकेक
जापान के लोग पत्तागोभी से बने पैनकेक बड़े ही चाव से खाते हैं, जो नमकीन होते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले पत्तागोभी को बारीक-बारीक काट लें।
इसके बाद इसमें सूजी या चावल का आटा, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, पानी, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, मिर्च और अन्य मसाले डालकर मिलाएं।
इस मिश्रण को मक्खन या तेल लगे पैन पर डालें और दोनों तरफ से सुनेहरा होने तक पका लें।
#5
पत्तागोभी का सूप
पत्तागोभी से बनने वाला सबसे हल्का और पौष्टिक व्यंजन है इसका सूप, जो हर किसी को पसंद आता ही है। इसके लिए पत्तागोभी को काट लें और अच्छी तरह धो लें।
इसके बाद एक पैन में सब्जियों का शोरबा गर्म करें और उसमें अपनी पसंद के सभी मसाले मिलाएं। इसमें पत्तागोभी समेत गाजर, कॉर्न, ब्रोकली, जुकीनी, प्याज और मशरूम जैसी सब्जियां डालें।
अब इसमें अपनी पसंद के सॉस और कॉर्न फ्लौर स्लरी डालकर मिलाएं और पिएं।