भारतीय धरोहर से जुड़े ये 5 हैरान कर देने वाले तथ्य नहीं जानते होंगे आप

भारत की धरोहर को लेकर सभी बहुत-सी बातें करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत से जुड़े कई तथ्य ऐसे भी हैं, जिनके बारे में आज भी काफी कम लोग जानते हैं। आइए आज हम आपको भारतीय धरोहर से जुड़े ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताते हैं, जो आपके ज्ञान में इजाफा करेंगे और आपको अपनी धरोहर पर गर्व महसूस कराएंगे। ये तथ्य आपको भारतीय संस्कृति और इतिहास की गहराई को समझने में मदद करेंगे।

#1 भारत में सबसे पुरानी विश्वविद्यालय भारत में सबसे पुरानी विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला हैं। तक्षशिला को दुनिया का सबसे पुरानी विश्वविद्यालय माना जाता है, जो 700 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक सक्रिय रहा। यह विश्वविद्यालय चिकित्सा, गणित, खगोलशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान और युद्धशास्त्र समेत कई विषयों में शिक्षा देता था। इसके बाद नालंदा 427 ईस्वी से 1197 ईस्वी तक और विक्रमशिला 8वीं शताब्दी में स्थापित होकर 12वीं शताब्दी तक सक्रिय रहे। इन विश्वविद्यालयों ने कई छात्रों का ज्ञान बढ़ाया।h

#2 त्योहारों की धरती भारत दुनिया में सबसे ज्यादा त्योहार भारत में ही मनाए जाते हैं, तभी इसे 'त्योहारों की धरती' कहना गलत नहीं होगा। यहां हर महीने कोई न कोई त्योहार जरूर होता है। भारत में होली, दिवाली, दशहरा, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईद, मकर संक्रांति, ओणम, बिहू, लोहड़ी, बसंत पंचमी और गुरु पर्व जैसे त्योहार शामिल हैं। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में कई अन्य त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 5,000 है।

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#3 धर्मों का जन्मस्थान भारत भारत को कई धर्मों की शुरुआत का स्थान माना जाता है, जिनमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म शामिल हैं। हिंदू धर्म पुराने समय से ही भारत में प्रचलित है। जबकि बौद्ध धर्म का आरंभ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और जैन धर्म का प्रचलन भी पुराने समय से है। इसके अलावा सिख धर्म का भी जन्मस्थान भारत है, जो 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी के समय से प्रचलित है।

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#4 शारीरिक भाषा की विविधता शारीरिक भाषा का इस्तेमाल बिना बोले किसी से बात करने के लिए किया जाता है। यह कई तरह की होती है और भारत में 8 अलग-अलग तरह की शारीरिक भाषाएं प्रचलित हैं। ये हैं: भारतीय सांकेतिक भाषा, असमिया सांकेतिक भाषा, बंगाली सांकेतिक भाषा, गुजराती सांकेतिक भाषा, कन्नड़ सांकेतिक भाषा, मराठी सांकेतिक भाषा, ओडिया सांकेतिक भाषा और तेलुगू सांकेतिक भाषा। इन्हें अलग-अलग राज्यों में संवाद के लिए आज भी इस्तेमाल किया जाता है।