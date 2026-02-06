ऑक्टोपस के बारे में 5 हैरान कर देने वाले तथ्य, जो आपने पहले नहीं सुने होंगे

समुद्र में पाए जाने वाले ऑक्टोपस बहुत ही सुंदर और अलग दिखने वाले जीव होते हैं। इनके 8 हाथ होते हैं, जो इन्हें बाकी समुद्री जीवों में से खास बना देते हैं। इसकी बुद्धिमानी और अनोखे व्यवहार के कारण यह जीव लोगों की उत्सुकता का कारण भी बनता है। आज हम आपको ऑक्टोपस से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य बताने वाले हैं, जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे।

#1 एक साथ अलग-अलग दिशा में देख सकता है ऑक्टोपस ऑक्टोपस की आंखें अलग-अलग दिशा में देख सकती हैं। इसका मतलब है कि ऑक्टोपस एक साथ 2 अलग-अलग चीजों को देख लेता है। इसके चलते वह आसानी से 360 डिग्री देख पाता है। ऐसे में ऑक्टोपस के लिए अपना शिकार ढूंढना आसान होता है। इसके अलावा ऑक्टोपस की आंखों का निर्माण भी बहुत खास है। इसकी आंखों में एक ऐसी संरचना होती है, जो इसे बहुत अच्छी तरह से देख पाने में मदद करती है।

#2 ऑक्टोपस के होते हैं 3 दिल ऑक्टोपस के शरीर में एक नहीं, बल्कि 3 दिल होते हैं। इनमें से 2 ऑक्टोपस के हाथों में खून को पंप करते हैं, जबकि तीसरा दिल खून को शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचाता है। उन्हें रक्त संचारित करने के लिए ज्यादा दबाव की जरूरत होती है, जिस वजह से उनके 3 दिन होते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि तैरते समय उनका मुख्य दिल धड़कना बंद कर देता है। यही कारण है कि ऑक्टोपस रेंगना पसंद करते हैं।

#3 ऑक्टोपस के हाथों में नहीं होता दर्द आपके हाथों में दर्द होता है तो आपको अहसास होता है कि आपको चोट लगी है और आपको दर्द हो रहा है। हालांकि, ऑक्टोपस के हाथों में कभी दर्द नहीं होता है। दरअसल, ऑक्टोपस के हाथों में दर्द महसूस करने वाला हिस्सा ही नहीं मौजूद होता है। इसलिए, ऑक्टोपस को तब तक चोट का पता नहीं चलता जब तक उसका कोई हाथ कट कर अलग न हो जाए। इसके चलते वह 8ठों हाथों का भरपूर इस्तेमाल कर पाता है।

#4 नीला होता है ऑक्टोपस का खून ज्यादातर जानवरों का खून इंसानों की ही तरह लाल होता है। हालांकि, ऑक्टोपस इनमें शुमार नहीं होता है। दरअसल, इस जानवर का खून नीले रंग का होता है। इसका कारण है कि ऑक्टोपस के खून में तांबा होता है, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक विशेष यौगिक बनाता है। यह यौगिक खून में मौजूद तांबे को नीले रंग का बना देता है और वह नीला ही हो जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य जानवरों का भी खून नीला होता है।