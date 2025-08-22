पक्षियों की तरह रंग-बिरंगे हैं ये कीड़े-मकोड़े, जानिए इनकी खास बातें

पक्षियों की तरह कीड़े-मकोड़ों की भी कई तरह की प्रजातियां होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ अपने रंगों की वजह से काफी मशहूर हैं। ये रंगों में इतनी ज्यादा विविधता दिखाते हैं कि आप इन्हें देखकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये कीड़े-मकोड़े हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे कीड़े-मकोड़ों के बारे में बताते हैं, जो रंगों की विविधता के साथ-साथ आकार में भी काफी अनोखे हैं।

#1 ऑर्किड मैंटिस ऑर्किड मैंटिस एक प्रकार का मंटिस कीट है, जो अपने नाम की तरह दिखने की कोशिश करता है। यह कीड़ा आर्किड फूलों की तरह दिखता है और इस कारण इसका नाम ऑर्किड मैंटिस रखा गया है। यह कीड़ा अपने रंग और आकार से अपने शिकार को धोखा देता है और उन्हें अपने पंजों की गिरफ्त में ले लेता है। यह कीड़ा मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है।

#2 ज्वेल बीटल ज्वेल बीटल एक प्रकार का भृंग कीट है, जो अपने चमकदार रंगों के लिए जाना जाता है। यह कीड़ा हरे, नीले, लाल, बैंगनी और सुनहरे रंगों में मिलता है, जो इसे बहुत आकर्षक बनाता है। ज्वेल बीटल अपने चमकदार रंगों की वजह से फूलों के बीच आसानी से छिप जाता है और अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। यह कीड़ा मुख्य रूप से गर्म इलाकों में पाया जाता है।

#3 रोजी मेपल मोथ रोजी मेपल मोथ एक प्रकार का पतंगा है, जो अपने गुलाबी रंग के कारण बहुत ही खास लगता है। यह पतंगा मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है और इसका शरीर पूरी तरह से गुलाबी होता है, जिससे यह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसके पंखों पर हल्के सफेद धब्बे भी होते हैं, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं।

#4 एमराल्ड ऐश बोरर एमराल्ड ऐश बोरर एक प्रकार का कीड़ा है, जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है। यह कीड़ा हरे रंग का होता है और इसकी पीठ पर सफेद धारियां होती हैं, जो इसे अन्य कीड़ों से अलग बनाती हैं। यह कीड़ा मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है और यह खासकर ऐश पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण कई पेड़ों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।