मानसून में घूमने के लिए चुनें ये भारतीय राज्य

मानसून की छुट्टियों के लिए चुन सकते हैं ये 5 भारतीय राज्य, मिलेगा बेहतरीन अनुभव

लेखन अंजली 05:24 pm Jun 11, 202605:24 pm

क्या है खबर?

मानसून की छुट्टियां गर्मियों के अंत में आने वाले मौसम की सबसे लंबी छुट्टियों में से एक है। यह छुट्टियां न केवल आपको आराम करने और तरोताजा महसूस करने का मौका देती हैं, बल्कि मानसून के दौरान यात्रा करने से आपको कई खूबसूरत जगहों पर जाने का भी मौका मिल सकता है। आइए आज हम आपको मानसून की छुट्टियों के लिए 5 भारतीय राज्यों के बारे में बताते हैं, जहां बारिश का अनुभव बेहतरीन है।