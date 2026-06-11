मानसून की छुट्टियों के लिए चुन सकते हैं ये 5 भारतीय राज्य, मिलेगा बेहतरीन अनुभव
क्या है खबर?
मानसून की छुट्टियां गर्मियों के अंत में आने वाले मौसम की सबसे लंबी छुट्टियों में से एक है। यह छुट्टियां न केवल आपको आराम करने और तरोताजा महसूस करने का मौका देती हैं, बल्कि मानसून के दौरान यात्रा करने से आपको कई खूबसूरत जगहों पर जाने का भी मौका मिल सकता है। आइए आज हम आपको मानसून की छुट्टियों के लिए 5 भारतीय राज्यों के बारे में बताते हैं, जहां बारिश का अनुभव बेहतरीन है।
#1
केरलम
केरलम मानसून के दौरान घूमने के लिए एक शानदार जगह है। यहां की हरियाली, शांत पानी की धाराएं और हरे-भरे चाय बागान मानसून के दौरान और भी खूबसूरत लगते हैं। मानसून में यहां की यात्रा करने से आप यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यहां की झीलों की सैर करना और आयुर्वेदिक मालिश का अनुभव लेना भी एक यादगार अनुभव हो सकता है।
#2
कर्नाटक
कर्नाटक में मानसून का मौसम बहुत ही खास होता है। यहां की घाटियां, झरने और पहाड़ मानसून के दौरान एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं। यहां के हरे-भरे जंगल और झरने मानसून में और भी जीवंत हो जाते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाने के लिए आप यहां के झरनों और पहाड़ों की सैर कर सकते हैं। कर्नाटक की प्राकृतिक सुंदरता मानसून में और भी निखर जाती है।
#3
पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल में मानसून का मौसम बहुत ही खास होता है। यहां की घाटियां, झरने और पहाड़ मानसून के दौरान एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं। यहां की झीलों की सैर करना और हरे-भरे चाय बागान का अनुभव लेना भी एक यादगार अनुभव हो सकता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना न भूलें। मानसून के दौरान यहां की यात्रा करने से आपको यहां की संस्कृति और परंपराओं का भी अनुभव होगा।
#4
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में मानसून का मौसम बहुत ही खास होता है। यहां की घाटियां, झरने और पहाड़ मानसून के दौरान एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं। यहां की झीलों की सैर करना और हरे-भरे चाय बागान का अनुभव लेना भी एक यादगार अनुभव हो सकता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना न भूलें। मानसून के दौरान यहां की यात्रा करने से आपको यहां की संस्कृति और परंपराओं का भी अनुभव होगा।
#5
गोवा
गोवा में मानसून का मौसम बहुत ही खास होता है। यहां की घाटियां, समुद्र तट और पहाड़ मानसून के दौरान एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं। यहां की झीलों की सैर करना और समुद्र तटों का अनुभव लेना भी एक यादगार अनुभव हो सकता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना न भूलें। मानसून के दौरान यहां की यात्रा करने से आपको यहां की संस्कृति और परंपराओं का भी अनुभव होगा।