पाचन को दुरुस्त रखने में मदद कर सकते हैं ये 5 मसाले, डाइट में करें शामिल

पाचन तंत्र हमारे शरीर का अहम हिस्सा है, जो खाने को पचाने का काम करता है। अगर पाचन ठीक से काम करे तो शरीर को पोषक तत्वों का अवशोषण करने में मदद मिलती है। इसके लिए खान-पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई मसाले पाचन को दुरुस्त रखने में मदद कर सकते हैं। आइए आज पांच ऐसे मसालों के बारे में जानते हैं, जो पाचन को सुधारने में मदद कर सकते हैं।

#1 अजवाइन अजवाइन में एक खास तत्व होता है, जो पाचन एंजाइम को बढ़ाकर पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है। साथ ही यह कब्ज, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी सहायक है। लाभ के लिए अजवाइन को भूनकर इसका पाउडर बना लें, फिर इसे गर्म पानी के साथ मिलाकर पिएं। इससे पाचन की समस्याओं में राहत मिल सकती है।

#2 जीरा जीरे का सेवन भी पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है। यह मसाला पाचन क्रिया को शांत रखने के साथ-साथ पाचन एंजाइम को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। लाभ के लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच जीरे का पाउडर मिलाकर इसे गर्म करके पिएं। इसके अतिरिक्त आप सब्जी या दाल में भी जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पाचन में सुधार हो सकता है।

#3 हल्दी हल्दी में एक खास तत्व होता है, जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकता है। यह मसाला सूजन कम करने और संक्रमण से बचाने में सहायक है। लाभ के लिए एक गिलास गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीएं। आप चाहें तो सब्जी या दाल में भी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पाचन तंत्र को लाभ मिल सकता है।

#4 सौंफ सौंफ का सेवन सूजन और पेट की गैस को दूर करने में मदद कर सकता है। यह मसाला शरीर में एसिड के स्तर को संतुलित रखने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए खाना खाने के बाद सौंफ के बीज चबाएं या गर्म पानी में सौंफ के बीज डालकर इसे कुछ देर के लिए ढक दें, फिर इसे छानकर पीएं। इससे पेट की समस्याओं में राहत मिल सकती है।