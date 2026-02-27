भारतीय व्यंजनों में भी इस्तेमाल हो सकता है टोफू, जानिए इसकी 5 लजीज रेसिपी

टोफू एक पौष्टिक और खास खाद्य पदार्थ है, जिसे सोया के दूध से बनाया जाता है। यह प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत होता है और वीगन डाइट के लिए बहुत बढ़िया होता है। आमतौर पर लोग इसे चीनी या जापानी व्यंजनों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कई तरह से भारतीय खान-पान में भी किया जा सकता है। आइए आज हम आपको टोफू से बनने वाले कुछ बेहतरीन भारतीय व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं।

#1 टोफू टिक्का आपने पनीर टिक्का तो खूब खाया होगा, लेकिन एक बार टोफू टिक्का आजमाकर देखें। यह एक लोकप्रिय स्नैक है, जो वीगन लोगों को खास तौर से पसंद आता है। इसके लिए सबसे पहले टोफू को बड़े टुकड़ों में काट लें और उसे दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला में भिगोकर रखें। इसके बाद इन टुकड़ों को सीक पर लगाकर ग्रिल करें या ओवन में बेक करें। इसे हरी चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें।

#2 टोफू करी टोफू करी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों का तड़का लगाकर उसमें भिगोया हुआ टोफू डालें। इसके बाद इसे धीमी आंच पर पकने दें, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। इसे गर्मा-गर्म रोटी या चावल के साथ परोसें और इसका लुत्फ उठाएं। आप इसमें अपनी पसंद के मसाले भी जोड़ सकते हैं।

#3 फ्राइड टोफू अगर आप पनीर नहीं खा सकते हैं तो आप इसकी जगह पर टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पहले टोफू को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें और फिर इन्हें तेल में सुनहरा होने तक तल लें। इसके बाद इन्हें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों के साथ पकाएं। इस तरह आपका स्वादिष्ट भारतीय स्टाइल वाला फ्राइड टोफू तैयार हो जाएगा, जिसे आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं।

#4 पालक वाले टोफू की सब्जी पालक वाले टोफू की सब्जी एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप पालक पनीर की जगह बनाकर खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पालक को धोकर पीस लें। फिर प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट भूनें और पालक को उसके साथ पकाएं। अब इसमें भिगोया हुआ टोफू डालकर पकाएं। अंत में गरम मसाले मिलाकर गर्मा-गर्म रोटी या चावल के साथ परोसें। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए अपनी पसंद के मसाले शामिल करें।