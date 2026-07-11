दूध से ज्यादा कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ

दूध से ज्यादा कैल्शियम से भरपूर है ये 5 भारतीय खाद्य पदार्थ, डाइट में करें शामिल

लेखन सयाली 01:55 pm Jul 11, 202601:55 pm

क्या है खबर?

दूध को कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, जो हड्डियों को मजबूती देने और सेहत के लिए फायदेमंद होता है। हालांकि, कुछ भारतीय खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, जो दूध से भी अधिक कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल कर आप हड्डियों को मजबूत करने के साथ-साथ अन्य स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए ऐसे 5 खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं।