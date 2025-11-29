सर्दियों में बढ़ गया वजह? वसा जलाने के लिए पी सकते हैं ये देसी पेय

सर्दी के मौसम में कई तरह की सब्जियां मिलती हैं, जिनसे तमाम स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। इन्हें खा कर मन तो तृप्त हो जाता है, लेकिन वजन भी बढ़ने लगता है। ऐसे में अगर आप अपना वजन नियंत्रित रखना चाहते हैं तो रोजाना इन 5 पौष्टिक देसी पेय का सेवन करें। ये वसा को जलाने में मदद करेंगे और गर्माहट भी प्रदान करेंगे। ये चयापचय का समर्थन करते हैं और भारी भोजन को पचाने में मदद करते हैं।

#1 सौंफ वाली चाय सौंफ का पानी वजन कम करने में बहुत कारगर माना जाता है। जिन लोगों को सर्दी में पेट फूलने की परेशानी रहती है, उन्हें इसे खान-पान का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। सौंफ पानी की कमी, गैस और भारीपन को कम करने में मदद करता है। इसकी प्राकृतिक मिठास कैलोरी बढ़ाए बिना चीनी की लालसा को कम करने में मदद करती है। इसे आपको रात के वक्त सोने से पहले पीना चाहिए, ताकि पाचन भी दुरुस्त रहे।

#2 मेथी का पानी वजन घटाने के साथ-साथ गर्माहट प्रदान करने वाला एक और सेहतमंद पेय है मेथी का पानी। इसके सेवन से पेट देर तक भरा रहता है, चयापचय का समर्थन होता है और ब्लड शुगर नियंत्रित रहती है। मेथी फाइबर से भरपूर होती है, जिसके चलते यह लालसा को कम करने में भी मदद करती है। इसे बनाने के लिए एक कटोरी पानी में एक चम्मच मेथी डालें और अच्छी तरह उबाल आ जाने दें। इसके बाद इसे छानें और सेवन करें।

#3 दालचीनी और शहद का पानी अगर आपको सर्दियों में बार-बार भूख लगती रहती है तो उसे शांत करने के लिए दालचीनी और शहद का पानी पिएं। दालचीनी ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे भूख की लालसा कम होती है। इसे बनाने के लिए एक कटोरी में पानी गर्म करें और उसमें दालचीनी डालकर उबलने दें। उसके बाद इसे छानकर कप में निकालें और एक चम्मच शहद मिलाकर सेवन करें। इसे पीने से वसा को पिघलाने में भी मदद मिलेगी।

#4 त्रिफला का पानी त्रिफला 3 फलों का शक्तिशाली आयुर्वेद संयोजन होता है, जिसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ा शामिल होता है। इससे बने चूरन का पानी पीने से आप सर्दियों में अपना वजन नियंत्रित रख सकते हैं। इसे डाइट में शामिल करने से पाचन स्वास्थ्य दुरुस्त हो जाएगा और शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद मिल जाएगी। यह पेट वसा को जमा नहीं होने देगा, भूख को नियंत्रित करेगा और विषाक्त पदार्थों को हटाने में सहायता करके सूजन को कम करेगा।