पोषक तत्वों का भंडार है सनचोक, जानिए इस सब्जी से बनने वाले लजीज पकवानों की रेसिपी

सनचोक एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है, जो आमतौर पर सर्दियों में बाजार में मिलती है। यह आलू की तरह दिखती है, लेकिन इसका स्वाद और पोषण अलग है। सनचोक में विटामिन-C, पोटेशियम और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। इसे जेरूसलम आर्टिचोक भी कहा जाता है और इसका स्वाद मीठा और अखरोट जैसा होता है। आइए इस अनोखी सब्जी से बनने वाले व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।

#1 सनचोक की टिक्की सनचोक की टिक्की एक बढ़िया नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सनचोक को उबालकर मैश कर लें। अब उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर टिक्कियों का आकार दें। इन टिक्कियों को तवे पर सुनहरा होने तक सेंक लें। इन स्वादिष्ट और कुरकुरी टिक्कियों को आप हरी या लाल चटनी के साथ खा सकते हैं।

#2 सनचोक का सूप सनचोक का सूप एक पौष्टिक पेय है, जिसे आप ठंडे मौसम में पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सनचोक को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और पानी में उबालें। इसके बाद इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और अपने पसंदीदा मसालें डालकर मिलाएं। अब इसे अच्छी तरह से पकने दें और मिक्सर से पीस लें, ताकि यह पतला हो जाए। इस सूप को गर्मा-गर्म परोसें और ऊपर से थोड़ी मलाई डालकर स्वाद बढ़ाएं।

#3 भरवां सनचोक भरवां सनचोक एक खास व्यंजन है, जिसे आप किसी विशेष मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सनचोक को बीच से काटकर अंदर का हिस्सा निकाल लें, ताकि उसमें स्टफिंग डाली जा सके। स्टफिंग के लिए बेसन, पनीर, मूंगफली, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर तैयार करें। अब इस मिश्रण को सनचोक के अंदर भरें और धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि बाहर से सुनहरा न हो जाए।

#4 भुना हुआ सनचोक भुना हुआ सनचोक एक सेहतमंद नाश्ता है, जिसे आप जंक फूड की जगह खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सनचोक को धोकर छील लें, फिर इसे पतले-पतले टुकड़ों में काटें। ओवन या तवे पर जैतून का तेल, नमक, काली मिर्च और अपनी पसंदीदा जड़ी-बूटियां छिड़कें। अब सनचोक को 200 डिग्री पर ओवन में रखें या तवे पर सुनहरा होने तक सेंक लें। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट होगा, बल्कि पौष्टिक भी होगा।