गर्मियों में ये 5 जगहों जाने का बना सकते हैं योजना, यात्रा का खर्च आएगा कम
लेखन सयाली
Feb 28, 2026
05:30 pm
क्या है खबर?

गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और यह घूमने जाने के लिए बढ़िया समय है। हालांकि, लोग बजट के बारे में सोचकर यात्रा की प्लानिंग ही नहीं करते हैं। अगर आप भी इस मौसम में घूमने जाना चाहते हैं तो पैसों की चिंता किए बिना इन स्थानों का रुख कर लें। ये किफायती हैं, जिसकी वजह से इनकी यात्रा करने पर आपके ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। आइए इन जगहों की खास बातें जान लेते हैं।

#1

कच्छ 

कच्छ गुजरात का सुंदर शहर है, जो अपने रेगिस्तान और सफेद रण के लिए जाना जाता है। यह जगह बजट के हिसाब से काफी अनुकूल है। यहां आप सफेद रण में ऊंट की सवारी का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा कच्छ में कई किले और संग्रहालय भी हैं, जो आपको इतिहास से रूबरू कराते हैं। यहां की स्थानीय कला और शिल्प भी देखने लायक हैं। यहां आने से आपको एक अनोखा अनुभव मिलेगा।

#2

लद्दाख

लद्दाख हिमालय क्षेत्र का एक हिस्सा है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए मशहूर है। यहां की झीलें, पहाड़ और बौद्ध मठ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लद्दाख में आप बाइक यात्रा कर सकते हैं, जो बहुत रोमांचक होती है। इसके अलावा यहां के मठ में जाकर आप बौद्ध धर्म की जानकारी ले सकते हैं। यहां की ठंडी हवा और सुंदर नजारे आपके यात्रा अनुभव को और भी खास बना देंगे।

#3

कश्मीर

कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहां की वादियां इतनी खूबसूरत हैं कि देखने वालों का मन नहीं भरता। यहां आप शिकारा सवारी का आनंद ले सकते हैं, जो बहुत ही अनोखा अनुभव है। इसके अलावा गुलमर्ग में आप बर्फ पर फिसलने का आनंद ले सकते हैं, जो बहुत रोमांचक होती है। यहां के बाग-बगिचे और झीलें भी देखने लायक हैं। कश्मीर की ठंडी हवा और सुंदर दृश्य आपके मन में जरूर बस जाएंगे।

#4

दार्जिलिंग

दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो चाय बागानों और हिमालयन रेल के लिए जाना जाता है। यहां आप खिलौना ट्रेन की यात्रा कर सकते हैं, जिससे सुंदर नजारे दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहां के बाग-बगिचे और झीलें भी काफी खूबसूरत हैं। दार्जिलिंग की ठंडी हवा और सुंदर नजारे आपके यात्रा अनुभव को और भी खास बना देंगे। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं।

#5

मांडवा

मांडवा राजस्थान का एक छोटा-सा शहर है, जो अपनी हवेलियों और कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। यहां कला दीर्घा में आप अलग-अलग तरह की कला देख सकते हैं। इसके अलावा यहां की हवेलियां देखने लायक हैं, जो इतिहास से परिचित करवाती हैं। यहां आकर आप राजस्थान की संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं और यह जगह आपके बजट में भी रहेगी। इन सभी स्थानों पर घूमना आपको हमेशा याद रहेगा।

