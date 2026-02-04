LOADING...
रोम की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं? जरूर करें इन पर्यटन स्थलों का रुख
लेखन सयाली
Feb 04, 2026
01:47 pm
क्या है खबर?

इटली की राजधानी रोम एक खूबसूरत शहर है, जो अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां कई प्राचीन स्मारक, चर्च और संग्रहालय हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। रोम की गलियों में घूमते हुए आप पुराने समय की झलक पा सकते हैं, जो दिल खुश कर देगी। यहां की इमारतें और कला का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप रोम की यात्रा पर जा रहे हैं तो वहां के इन पर्यटन स्थलों का रुख जरूर करें।

कोलोसियम

कोलोसियम रोम का सबसे प्रमुख आकर्षण है। यह प्राचीन रोमन एम्फीथिएटर है, जहां योद्धाओं के बीच मुकाबले हुआ करते थे। इसकी विशालता और निर्माण कला आज भी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। कोलोसियम में 50,000 से ज्यादा दर्शकों की क्षमता थी और यहां विभिन्न प्रकार के खेल होते थे। इस ऐतिहासिक स्थल की यात्रा करते समय आपको रोमन साम्राज्य की महानता का अनुभव होगा। यहां का दौरा आपको प्राचीन रोम की जीवनशैली से परिचित कराएगा।

वेटिकन सिटी

वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है, जो रोम के बीचों-बीच स्थित है। यह पोप के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। यहां सेंट पीटर बेसिलिका, सिस्टिन चैपल और वेटिकन संग्रहालय जैसे महत्वपूर्ण स्थल स्थित हैं। सिस्टिन चैपल की छत पर माइकलएंजेलो द्वारा बनाई गई पेंटिंग देखने लायक हैं। सेंट पीटर बेसिलिका की इमारत और कला कारीगरी भी देखने लायक है। यहां की यात्रा आपको धार्मिक और ऐतिहासिक अनुभव प्रदान करेगी।

पैंथियन

पैंथियन एक प्राचीन रोमन मंदिर है, जिसे अब गिरजाघर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी गोलाकार छत और विशाल गुंबद वास्तुकला का बेहतरीन नमूना हैं। पैंथियन की यात्रा करते समय आपको प्राचीन रोमन इमारतों को देखने का मौका मिलेगा। यहां की यात्रा आपको कई ऐतिहासिक तथ्य जानने का अवसर देगी और आपकी आत्मा को शांति भी देगी। पैंथियन की भव्यता और इतिहास आपको रोम की समृद्ध संस्कृति से रूबरू कराएंगे।

ट्रेवि फाउंटेन

ट्रेवि फाउंटेन रोम का सबसे खूबसूरत फव्वारा माना जाता है। इसमें सिक्का डालने पर इच्छा पूरी होने की मान्यता है। ट्रेवि फाउंटेन रात में रोशनी में जगमगाता हुआ बेहद सुंदर दिखता है। यहां की यात्रा आपके मन को शांति और खुशी, दोनों प्रदान करेगी। ट्रेवि फाउंटेन पर जो नक्काशी की गई है, उसे देखकर आप जरूर हैरान रह जाएंगे। यह इतना सुंदर है कि यहां हर साल हजारों पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है।

स्पेनिश स्टेप्स

स्पेनिश स्टेप्स रोम की सबसे मशहूर सीढ़ियां कही जाती हैं। ये 135 सीढ़ियों का समूह हैं, जो ट्रिनिटा डि मोंटी चर्च तक जाती हैं। यहां बैठकर आराम करना और आसपास की सुंदरता देखना पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। स्पेनिश स्टेप्स की यात्रा आपके रोम घूमने के अनुभव को और भी खास बना देगी। इन सभी स्थलों की यात्रा करके आप रोम की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को महसूस कर पाएंगे।

