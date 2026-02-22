कर्नाटक: ऐतिहासिक आकर्षण से भरपूर है हम्पी, यहां इन 5 जगहों का जरूर करें रुख
कर्नाटक में स्थित हम्पी एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थल है। यह स्थान अपने प्राचीन मंदिरों, वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। हम्पी कभी विजयनगर राज्य की राजधानी था और यहां की हर इमारत उस समय की समृद्धि और कला का परिचायक है। अगर आप इतिहास, धर्म और प्रकृति में रुचि रखते हैं तो हम्पी आपके लिए एक आदर्श यात्रा स्थल हो सकता है। आइए यहां की प्रमुख जगहों के बारे में जानते हैं।
#1
विठोला मंदिर
विठोला मंदिर हम्पी का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी वास्तुकला बहुत ही आकर्षक है। यहां की मूर्तियां और नक्काशी बहुत खूबसूरत हैं, जो आपको प्राचीन भारतीय कला की याद दिला सकती हैं। इस मंदिर में जाने पर आपको शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होगा। यहां का माहौल बहुत ही पवित्र और शांति से भरा हुआ है, जिससे मन को सुकून मिलता है।
#2
हेमकूट पहाड़ी
हेमकूट पहाड़ी हम्पी का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। यहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर पहुंचकर जो दृश्य आपको देखने को मिलेगा, वह सारी थकान मिटा देगा। सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा यहां से देखने लायक होता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल मन को सुकून देते हैं और दिल खुश कर देते हैं।
#3
अंजनेय टील
अंजनेय टील भगवान हनुमान का जन्मस्थान माना जाता है। यह टील हम्पी से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है और यहां तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर पहुंचकर आपको भगवान हनुमान की विशाल मूर्ति देखने को मिलेगी, जो बहुत ही सुंदर है और मन मोह लेती है। यहां से पूरे हम्पी का दृश्य भी बेहद खूबसूरत लगता है। इस जगह पर आकर आपको आध्यात्मिक शांति मिलेगी और मन को सुकून मिलेगा।
#4
तुंगभद्रा नदी
तुंगभद्रा नदी हम्पी का एक अहम हिस्सा है, जो पूरे क्षेत्र को जीवन देती है। इस नदी पर नाव चलाने का अनुभव बहुत ही रोमांचकारी होता है। यहां की हरियाली और शांत माहौल में नाव चलाते हुए आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा। इसके अलावा नदी किनारे बैठकर आप प्रकृति की गोद में कुछ पल बिता सकते हैं। तुंगभद्रा नदी का पानी साफ और ठंडा है, जो आपको तरोताजा महसूस कराएगा।
#5
विजयनगर साम्राज्य के खंडहर
विजयनगर साम्राज्य के खंडहर हम्पी में देखने लायक प्रमुख स्थल हैं, जो उस समय की समृद्धि को दर्शाते हैं। इन खंडहरों में कई मंदिर, महल और बाजार आदि शामिल हैं, जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन खंडहरों को देखकर आपको पुराने समय की कला, संस्कृति और जीवनशैली का अंदाजा होगा। हम्पी की यात्रा आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगी, जहां आप इतिहास, धर्म और प्रकृति का संगम देख सकेंगे।