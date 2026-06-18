घर पर बनाकर लगाएं ये 5 फुट मास्क, पैरों की त्वचा होगी सैलून जैसी
क्या है खबर?
पैरों की देखभाल के लिए फुट मास्क एक बेहतरीन उपाय है। यह न केवल त्वचा को गहराई से पोषण देता है, बल्कि उसे मुलायम और चमकदार भी बनाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू फुट मास्क के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इन मास्क का उपयोग करने से आपके पैर सालून जैसे दिखेंगे और आपको आराम भी मिलेगा। आइए इन नुस्खों के बारे में विस्तार से जानें।
#1
शहद और नींबू का फुट मास्क
शहद और नींबू का मिश्रण आपके पैरों को मुलायम बनाने में मदद करेगा। इसके लिए एक कटोरे में 2 चम्मच शहद और एक चम्मच नींबू का रस मिलाएं। इस मिश्रण को अपने पैरों पर लगाकर 15-20 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। शहद त्वचा को नमी देता है, जबकि नींबू की खट्टास मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करती है। नियमित उपयोग से आपके पैर चमकदार और स्वस्थ दिखेंगे।
#2
दूध और ओटमील का फुट मास्क
दूध और ओटमील का मिश्रण आपके पैरों की गहराई तक पोषण करेगा। इसके लिए एक कटोरे में 2 चम्मच ओटमील पाउडर और 4 चम्मच दूध मिलाएं। इस मिश्रण को अपने पैरों पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें, फिर 20 मिनट तक सूखने दें और ठंडे पानी से धो लें। दूध त्वचा को नमी देता है, जबकि ओटमील की मोटी परत मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है। नियमित उपयोग से आपके पैर मुलायम और चमकदार दिखेंगे।
#3
जैतून के तेल और चीनी का फुट मास्क
जैतून का तेल और चीनी का मिश्रण आपके पैरों को मॉइस्चराइज करेगा और एक्सफोलिएट भी करेगा। इसके लिए एक कटोरे में 2 चम्मच जैतून का तेल और एक चम्मच चीनी मिलाएं। इस मिश्रण को अपने पैरों पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें, फिर 15 मिनट तक सूखने दें और गुनगुने पानी से धो लें। जैतून का तेल त्वचा को नमी देता है, जबकि चीनी की मोटी परत मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करती है।
#4
एलोवेरा जेल और नारियल तेल का फुट मास्क
एलोवेरा जेल और नारियल तेल का मिश्रण आपके पैरों को ठंडक देगा और उन्हें आराम भी देगा। इसके लिए एक कटोरे में 2 चम्मच एलोवेरा जेल और एक चम्मच नारियल तेल मिलाएं। इस मिश्रण को अपने पैरों पर लगाकर 10 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक देता है, जबकि नारियल तेल गहराई तक पोषण करता है। नियमित उपयोग से आपके पैर मुलायम और स्वस्थ दिखेंगे।
#5
गुलाब जल और बेसन का फुट मास्क
गुलाब जल और बेसन का मिश्रण आपके पैरों को ताजगी देगा और उन्हें साफ भी करेगा। इसके लिए एक कटोरे में दो चम्मच बेसन, एक चम्मच गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने पैरों पर लगाकर 15 मिनट तक सूखने दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। गुलाब जल ताजगी देता है, जबकि बेसन त्वचा को साफ करता है। इन सभी फुट मास्क का उपयोग करने से आपके पैर सालून जैसे दिखेंगे और स्वस्थ रहेंगे।