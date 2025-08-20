गले में जलन हो रही है? इन 5 घरेलू उपायों से मिलेगी राहत

गले में जलन होना एक आम समस्या है, जो अक्सर ठंड, धूल-मिट्टी या किसी संक्रमण के कारण होती है। इससे गले में खराश, खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि, कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसे अनदेखा करना सही नहीं है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप गले की जलन को जल्द ठीक कर सकते हैं और आराम पा सकते हैं।

#1 नमक के पानी से गरारे करें नमक के पानी से गरारे करना गले की जलन के लिए एक पुराना और असरदार घरेलू उपाय है। इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच नमक मिलाकर अच्छे से घोल लें। अब इससे अपने गले को धीरे-धीरे घुमाते हुए गरारे करें। इससे न केवल जलन कम होती है, बल्कि गले की सफाई भी होती है और बैक्टीरिया भी खत्म होते हैं। इसे दिन में दो बार करने से जल्दी आराम मिल सकता है।

#2 शहद और नींबू मिलाकर खाएं शहद और नींबू का मिश्रण भी गले की जलन के इलाज में मदद करता है। इसके लिए एक चम्मच शहद में कुछ बूंद नींबू का रस मिलाएं और इसे धीरे-धीरे चाटें। इससे गले की जलन कम होती है और खांसी में भी राहत मिलती है। शहद की मिठास और नींबू का खट्टापन मिलाकर यह मिश्रण एक असरदार घरेलू उपाय साबित होता है। इसे दिन में दो बार खाने से जल्दी आराम मिल सकता है।

#3 अदरक का रस पीएं अदरक का रस गले की जलन को कम करने में मदद करता है। इसके लिए एक चम्मच अदरक का रस निकालें और उसमें थोड़ा शहद मिलाकर इसे पी लें। इससे गले की जलन कम होती है और खांसी में भी राहत मिलती है। अदरक का रस पीने से गले को ठंडक मिलती है और जलन कम होती है। इसे दिन में दो बार लेने से जल्दी आराम मिल सकता है।

#4 तुलसी की चाय बनाकर पीएं तुलसी की चाय गले की जलन कम करने में मदद करती है। इसके लिए कुछ तुलसी की पत्तियां लें और उन्हें पानी में उबालें, फिर इसमें थोड़ी सी चायपत्ती डालकर अच्छी तरह उबालें। अब इसे छानकर गर्मागर्म पीएं। इससे न केवल जलन कम होती है, बल्कि गले की सफाई भी होती है और बैक्टीरिया भी खत्म होते हैं। इसे दिन में दो बार पीने से जल्दी आराम मिल सकता है।