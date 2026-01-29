लकड़ी से बनाए जा सकते हैं ये 5 सुंदर सजावट के सामान, आसान है तरीका

लकड़ी एक ऐसी सामग्री है, जो न केवल मजबूत होता है, बल्कि उसमें एक प्राकृतिक सुंदरता भी होती है। अगर आपके घर में पुराने लकड़ी के फर्नीचर या बेकार लकड़ी पड़ी हैं तो आप उन्हें आकर्षक रूप दे सकते हैं। इनका इस्तेमाल करके आप घर की सजावट का सुंदर सामान बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको लकड़ी से बनने वाले 5 तरह के सजावटी सामान के बारे में बताएंगे। साथ ही इन्हें रूप देने का तरीका भी बताएंगे।

#1 घड़ी पुरानी लकड़ी से आप एक शानदार घड़ी बना सकते हैं, जो घर की सजावट के काम आएगी। इसके लिए आपको बस एक साफ लकड़ी का टुकड़ा लेना है और उसे गोलाकार में काट लेना है। आप चाहें तो इसे रंग भी सकते हैं या फिर प्राकृतिक रूप में छोड़ सकते हैं। इसके बाद इसमें घड़ी का मशीनी हिस्सा लगा लें और सेल आदि डाल दें। इसे आप घर के किसी भी कमरे में लगा सकते हैं।

#2 फूलदान लकड़ी का फूलदान बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ लकड़ी को काट लें और उसे पतले गमले जैसा आकार दे दें। आप चाहें तो इसे आयातकार भी बना सकते हैं। इसके बाद इसमें छोटे-छोटे छेद करें, ताकि उससे पानी निकल भी सके। अब इसे अपनी पसंद के अनुसार रंगें या फिर सजा लें। इसमें पानी भरें और अपनी पसंद के ताजा फूल लगा दें। यह घर की शोभा बढ़ाएगा और खुशबु भी फैलाएगा।

Advertisement

#3 किताबों की अलमारी अगर आपके पास ढेर सारी किताबें हैं तो उन्हें रखने के लिए लकड़ी की अलमारी बनाना बढ़िया रहेगा। इसके लिए आपको बस एक साफ लकड़ी का बड़ा टुकड़ा लेना है और उसे अपनी जरूरत के हिसाब से काटकर अलमारी का रूप देना है। आप लकड़ी के बड़े-बड़े टुकड़े काटकर उन्हें जोड़कर भी अलमारी तैयार कर सकते हैं। इस अलमारी को अच्छी तरह पॉलिश करें, ताकि इनमें चमक आए। इसे आप कमरे में रख सकते हैं।

Advertisement

#4 कॉफी टेबल लकड़ी का कॉफी टेबल बनाने के लिए सबसे पहले एक गोल या चौकोर लकड़ी का टुकड़ा लें और उसे अपने मनपसंद आकार दें। इसके बाद इसके नीचे चार टांगें जोड़ दें, ताकि यह स्थिर रहे। अब इसे अच्छी तरह से पॉलिश करें, ताकि इसकी चमक बढ़ जाए। अंत में इसे अपने लिविंग रूम में रखें और अपने दोस्तों के साथ चाय-कॉफी का आनंद लें। आप चाहें तो इसे पेंट भी कर सकते हैं।