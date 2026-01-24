बुढ़ापे में आपका अकेलापन दूर करने में मदद करेंगे ये शौक, आज ही अपना लें

बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है, जब व्यक्ति सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। चलने-फिरने में कठिनाई और संज्ञानात्मक गिरावट के कारण बुजुर्गों के लिए घर से बाहर निकलना और लोगों से मिलना-जुलना मुश्किल हो जाता है, जिससे सामाजिक अलगाव होता है। परिवार वाले भी अपने-अपने कामों में मशरूफ रहते हैं और साथ में ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते। ऐसे में अगर आप ये 5 शौक अपना लेंगे तो आपका अकेलापन काफी हद तक दूर हो जाएगा।

#1 पुराने दोस्तों के साथ सैर पर जाएं बुजुर्ग लोग अपने पुराने दोस्तों से जल्दी मिल नहीं पाते हैं, जिसके पीछे खराब स्वास्थ्य एक बड़ा कारण होता है। ऐसे में अगर आप दोस्तों के संग मिलकर अपनी-अपनी सेहत को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे तो एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। रोजाना दोस्तों के साथ सैर करने जाएं और पार्क में बैठकर कुछ देर धूप सेकें। इससे आपको दोस्तों से बातें करने का मौका मिल जाएगा और आप सभी की एक्सरसाइज भी हो जाएगी।

#2 समाज सेवा करें समाज सेवा करना बुढ़ापे में अकेलेपन को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। इससे आपको नए लोगों से मिलने, संबंध बनाने और समुदाय की भावना को मजबूत करने का मौका मिल सकता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि हर हफ्ते कम से कम 2 घंटे समाजसेवी गतिविधियों में लगाने से भावनात्मक और सामाजिक अकेलेपन में कमी आती है। आप पशु आश्रय में जानवरों की देखभाल करने या पार्क की सफाई जैसी गतिविधियों में हाथ बंटा सकते हैं।

#3 किसी क्लब का हिस्सा बन जाएं बुढ़ापे में ज्यादातर लोगों के पास घर से निकलने की वजह नहीं होती। अगर ऐसा है तो आज ही किसी सामाजिक क्लब का हिस्सा बन जाएं। आप किताबें पढ़ने वाले, वाद-विवाद करने वाले, किटी पार्टी करने वाले या फिर एक्सरसाइज करने वाले क्लब की सदस्यता ले सकते हैं। यहां आप अपने जैसे अन्य लोगों से मिलेंगे और उनके साथ अच्छा समय बिता सकेंगे। ऐसा करके आप एक बार फिर सामाजिक बन जाएंगे और अकेला महसूस नहीं करेंगे।

#4 कोई जानवर पालें अकेलापन दूर करने के लिए किसी जानवर को गोद लेना भी मददगार साबित हो सकता है। पालतू जानवर प्यार देते हैं और जीवन में एक नया उद्देश्य ले आते हैं। वह आपके जीवन में एक साथी और दोस्त की तरह जुड़ जाएंगे और आपका सारा दिन उनके साथ ही निकल जाएगा। अध्ययनों से पता चलता है कि जानवर पालने वालों में अकेलेपन की शिकायत की संभावना 36 प्रतिशत कम होती है। उनका ध्यान रखने से मानसिक स्वास्थ्य दुरुस्त होता है।