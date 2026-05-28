भारी मानसून के दौरान इन 5 पहाड़ी स्थलों पर जाने से बचें, बनाएं ये सुरक्षित जगहें

मानसून में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में घूमने की योजना बना रहे हैं तो मौसम का पूर्वानुमान जरूर देखें। आइए आज हम आपको 5 ऐसी पहाड़ी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां भारी बारिश के कारण जाने से बचना चाहिए क्योंकि यहां भूस्खलन और बाढ़ आने का खतरा अधिक रहता है।

#1 लैंडोर (उत्तराखंड) लैंडोर एक सुंदर पहाड़ी जगह है, जो नैनीताल के पास स्थित है। यह जगह अपने अद्भुत दृश्यों और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। हालांकि, मानसून के दौरान यहां भारी बारिश और फिसलन भरे रास्तों के कारण यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है। अगर आप लैंडोर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप उससे पहले इसकी जगहों का सुरक्षित विकल्प भी चुन सकते हैं। यहां आप हल्द्वानी जा सकते हैं।

#2 मुनस्यारी (उत्तराखंड) मुनस्यारी उत्तराखंड का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो हिमालय के पंचचुली चोटियों के नजदीक स्थित है। यह जगह ट्रेकिंग और वन्यजीव प्रेमियों के लिए आदर्श मानी जाती है। हालांकि, मानसून के दौरान यहां भारी बारिश और भूस्खलन के कारण यात्रा करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए अगर आप इस जगह पर जाने का मन बना रहे हैं तो मानसून के दौरान इस पहाड़ी जगह के सुरक्षित विकल्प के तौर पर आप पिथौरागढ़ जा सकते हैं।

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#3 डलहौजी (हिमाचल प्रदेश) डलहौजी हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यहां की ठंडी जलवायु पर्यटकों को आकर्षित करती है। डलहौजी में पंचपुला, खजियार, कालाटोप वन्यजीव अभ्यारण्य और झल्मी आदि पर्यटन स्थल हैं, जहां आप घूम सकते हैं। हालांकि, भारी मानसून के दौरान यहां भूस्खलन और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप डलहौजी घूमने की योजना बना रहे हैं तो यहां की बजाय आप चंबा का रुख कर सकते हैं।

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#4 मुन्नार (केरलम) मुन्नार केरलम का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जो अपनी चाय और कॉफी के बागानों के लिए मशहूर है। मुन्नार समुद्र तल से लगभग 1,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां अनामुडी, अनामुडी पीक, एराविकुलम नेशनल पार्क, इको पॉइंट, कुन्नाथ हिल्स, केरल का सबसे ऊंचा झरना और केरल के सबसे ऊंचे पहाड़ समेत कई पर्यटन स्थल हैं, जहां आप घूम सकते हैं। हालांकि, मानसून के दौरान मुन्नार में भी खतरा बढ़ जाता है।