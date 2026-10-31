ठंड से बचने के लिए पिएं ये 5 पौष्टिक सूप, इन्हें बनाना भी है आसान

सबसे पहले गाजर, खीरा, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर एक पैन में सब्जियां, नमक, काली मिर्च, थोड़ा पानी और थोड़ा तेल डालकर मिलाएं।

अब इस मिश्रण को 5 मिनट तक पकाएं और जब सब्जियां नरम हो जाएं तो इसे ठंडा करके पीस लें। अंत में इसे कटोरी में डालकर गर्मा-गर्म परोसें।

इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी शामिल कर सकते हैं।