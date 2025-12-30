गठिया के दर्द से राहत दिलाने में सहायक हैं ये जड़ी-बूटियां, गिलोय के साथ करें सेवन

गठिया एक आम समस्या है, जो जोड़ो में सूजन और दर्द का कारण बनती है। इस समस्या के कारण रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, कुछ जड़ी-बूटियां इस दर्द को कम करने में मदद कर सकती हैं। इनमें से एक है गिलोय, जो अपने लाभकारी गुणों के लिए जानी जाती है। आइए जानते हैं कि गिलोय के साथ किन-किन जड़ी-बूटियों का सेवन गठिया के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है।

#1 हल्दी का इस्तेमाल करें हल्दी में एक खास तत्व होता है, जो इसके सूजन कम करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। यह गुण गठिया के दर्द को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। गिलोय के साथ हल्दी का सेवन करने से दर्द में राहत मिल सकती है। आप दूध में हल्दी मिलाकर पी सकते हैं या फिर इसे सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे न केवल स्वाद बढ़ेगा बल्कि सेहत भी बेहतर होगी।

#2 अदरक भी है असरदार अदरक में भी सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो गठिया के दर्द को कम करने में मदद करते हैं। गिलोय के साथ अदरक का सेवन करने से जोड़ों की सूजन और दर्द में राहत मिलती है। आप गिलोय की चाय में थोड़ा अदरक कद्दूकस करके मिला सकते हैं या फिर इसे कच्चा भी खा सकते हैं। अदरक का नियमित सेवन आपके जोड़ों को मजबूत बनाता है और दर्द को कम करता है।

#3 अश्वगंधा है फायदेमंद अश्वगंधा एक प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जो तनाव को कम करने और शरीर को मजबूत बनाने में मदद करती है। इसमें मौजूद औषधीय गुण गठिया के दर्द को भी कम करते हैं। गिलोय के साथ अश्वगंधा का सेवन करने से आपका शरीर ऊर्जा से भरपूर रहता है और दर्द में भी राहत मिलती है। आप इसे दूध या पानी में मिलाकर पी सकते हैं या फिर इसकी गोलियां भी ले सकते हैं।

#4 नीम की पत्तियां भी हैं लाभकारी नीम की पत्तियां अपने कीटाणु नाशक और सूजन कम करने वाले गुणों के लिए मशहूर हैं, जो गठिया के रोगियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। गिलोय के साथ नीम की पत्तियां खाने से शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं और सूजन कम होती है। आप नीम की पत्तियों का रस निकालकर उसमें गिलोय मिलाकर पी सकते हैं या फिर इसे सलाद में डालकर खा सकते हैं। इससे आपका पाचन तंत्र भी साफ रहता है।