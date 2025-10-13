बदलते मौसम के दौरान सर्दी-जुखाम से सुरक्षित रहने के लिए पिएं ये 5 हर्बल चाय

इन दिनों मौसम बदल रहा है, जिसके दौरान दिन के वक्त गर्मी और शाम होते ही ठंड होने लगती है। ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और लोग आसानी से सर्दी-जुखाम की चपेट में आ जाते हैं। अगर आप मौसमी संक्रमण से बचना चाहते हैं तो आपको खान-पान में गर्माहट देने वाली हर्बल चाय शामिल करनी चाहिए। आज के लेख में हम आपको 5 हर्बल चाय बताएंगे, जो शरीर को राहत प्रदान करेंगी और प्रतिरक्षा मजबूत करेंगी।

#1 तुलसी की चाय तुलसी की चाय एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देने में मदद करते हैं। इसे डाइट में शामिल करने से आपका शरीर मौसमी संक्रमण से निपटने में सक्षम हो पाएगा। तुलसी की चाय की रेसिपी की शुरुआत पानी गर्म करने से होती है। इसके बाद इसमें चायपत्ती डाली जाती है और उबाल आने का इंतजार किया जाता है। अंत में इसमें तुलसी की पत्तियां, अदरक और शहद मिलाया जाता है और छानकर पिया जाता है।

#2 मुलेठी और दालचीनी की चाय अगर बदलते मौसम के दौरान आपके गले में दर्द या खराश है तो मुलेठी और दालचीनी की चाय पिएं। इसे पीने से सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्यों से भी सुरक्षित रहा जा सकता है। इस चाय को बनाने के लिए एक पैन में ग्रीन टी डालकर उबाल लें। इसके बाद इसमें दालचीनी और मुलेठी शामिल करें और धीमी आंच पर उबलने दें। अंत में इसे छानें और घूंट-घूंट करके पिएं। इस चाय का स्वाद मसालेदार और मीठा होगा।

#3 एल्डरबेरी की चाय एल्डरबेरी की चाय में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने वाले गुण मौजूद होते हैं। इसे पीने से सर्दी और संक्रमण का इलाज करने में मदद मिलती है, क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध होती है। इस चाय को आप ताजा या सूखी हुई एल्डरबेरी से बना सकते हैं। इसके लिए एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें दालचीनी और एल्डरबेरी भी डाल दें। इसे 15 मिनट तक उबलने दें, फिर छानें और शहद मिलाकर पिएं।

#4 नींबू और शहद की चाय सर्दी आते ही सभी के घरों में नींबू और शहद वाली चाय पी जाने लगती है, जो गले को राहत देती है। नींबू विटामिन-C का बेहतरीन स्रोत होता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। शहद गले के सूखेपन को कम करके खराश से छुटकारा दिलाता है। इस चाय को बनाने के लिए एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें चायपत्ती डालें। अब इसमें नींबू के टुकड़े, शहद, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग डालकर उबालें और छानकर सेवन करें।